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Синоптик предупредил о ливнях в Москве в ночь на среду - РИА Новости, 18.07.2023
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18:44 18.07.2023 (обновлено: 18:48 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/moskva-1884930697.html
Синоптик предупредил о ливнях в Москве в ночь на среду
Синоптик предупредил о ливнях в Москве в ночь на среду - РИА Новости, 18.07.2023
Синоптик предупредил о ливнях в Москве в ночь на среду
"Аномальная" ситуация, когда в некоторых районах Москвы за час выпадает около 20 мм осадков, может повториться в ночь на среду, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:44
2023-07-18T18:48
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Аномальная" ситуация, когда в некоторых районах Москвы за час выпадает около 20 мм осадков, может повториться в ночь на среду, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее во вторник, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, в некоторых районах столицы меньше чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. "Сегодня ночью еще возможно повторение", - сказал Вильфанд. Синоптик назвал "действительно аномальной" ситуацию, когда в Москве выпадает 20 мм осадков за один час. Он также отметил, что большой проблемой является неспособность дренажной системы столицы справиться со стихией. "При этом во всех городах мира эта проблема решается гораздо сложнее. У нас в Москве она еще неплохая. Просто не существует возможности впитать такое колоссальное количество осадков одновременно в одном пункте", - пояснил синоптик. Ранее Вильфанд сообщил, что ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области до полудня среды.
москва
московская область (подмосковье)
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)
Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик предупредил о ливнях в Москве в ночь на среду

Синоптик Вильфанд предупредил о возобновлении ливней в Москве в ночь на среду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Аномальная" ситуация, когда в некоторых районах Москвы за час выпадает около 20 мм осадков, может повториться в ночь на среду, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее во вторник, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, в некоторых районах столицы меньше чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков.
«
"Сегодня ночью еще возможно повторение", - сказал Вильфанд.
Синоптик назвал "действительно аномальной" ситуацию, когда в Москве выпадает 20 мм осадков за один час. Он также отметил, что большой проблемой является неспособность дренажной системы столицы справиться со стихией. "При этом во всех городах мира эта проблема решается гораздо сложнее. У нас в Москве она еще неплохая. Просто не существует возможности впитать такое колоссальное количество осадков одновременно в одном пункте", - пояснил синоптик.
Ранее Вильфанд сообщил, что ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области до полудня среды.
Сильный ливень в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В столице начался ливень с грозой.

Люди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве

В столице начался ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Он сопровождается порывистым ветром.

Автомобиль на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Он сопровождается порывистым ветром.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Люди под зонтами на одной из улиц в Москве

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Девушка в автобусе во время дождя в Москве

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

Прохожий на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

Женщина с ребенком во время дождя в Москве

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

Мужчина с велосипедом на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 10

В столице начался ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 10

Он сопровождается порывистым ветром.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 10
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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