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Синоптик предупредил о ливнях в Москве в ночь на среду

Синоптик предупредил о ливнях в Москве в ночь на среду - РИА Новости, 18.07.2023

Синоптик предупредил о ливнях в Москве в ночь на среду

"Аномальная" ситуация, когда в некоторых районах Москвы за час выпадает около 20 мм осадков, может повториться в ночь на среду, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:44

2023-07-18T18:44

2023-07-18T18:48

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Аномальная" ситуация, когда в некоторых районах Москвы за час выпадает около 20 мм осадков, может повториться в ночь на среду, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее во вторник, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, в некоторых районах столицы меньше чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. "Сегодня ночью еще возможно повторение", - сказал Вильфанд. Синоптик назвал "действительно аномальной" ситуацию, когда в Москве выпадает 20 мм осадков за один час. Он также отметил, что большой проблемой является неспособность дренажной системы столицы справиться со стихией. "При этом во всех городах мира эта проблема решается гораздо сложнее. У нас в Москве она еще неплохая. Просто не существует возможности впитать такое колоссальное количество осадков одновременно в одном пункте", - пояснил синоптик. Ранее Вильфанд сообщил, что ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области до полудня среды.

москва

московская область (подмосковье)

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)