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Непогода в Москве продлится до полудня среды, предупредил синоптик - РИА Новости, 18.07.2023
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15:09 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/moskva-1884874047.html
Непогода в Москве продлится до полудня среды, предупредил синоптик
Непогода в Москве продлится до полудня среды, предупредил синоптик - РИА Новости, 18.07.2023
Непогода в Москве продлится до полудня среды, предупредил синоптик
Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области до полудня завтрашнего дня, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:09
2023-07-18T15:09
москва
общество
роман вильфанд
россия
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области до полудня завтрашнего дня, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник. "Существенное ухудшение погодных условий… Сегодня в разных регионах Москвы и Московской области начиная с 13-14 часов и до полудня завтрашнего дня будет проходить фронтальный раздел. Ожидаются кратковременные дожди, но они будут усиливаться до сильных, причем они будут в виде ливней, быстрых, очень мощных дождей. Гроза в дневные и вечерние часы с градом", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, ожидается усиление юго-западного и западного ветров с порывами до 20 метров в секунду. "Такой комплекс явлений представляет заметную опасность", - добавил синоптик.
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москва, общество, роман вильфанд, россия, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Москва, Общество, Роман Вильфанд, Россия, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
Непогода в Москве продлится до полудня среды, предупредил синоптик

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: непогода в Москве продлится до полудня среды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди переходят дорогу во время дождя в Москве
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области до полудня завтрашнего дня, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник.
«
"Существенное ухудшение погодных условий… Сегодня в разных регионах Москвы и Московской области начиная с 13-14 часов и до полудня завтрашнего дня будет проходить фронтальный раздел. Ожидаются кратковременные дожди, но они будут усиливаться до сильных, причем они будут в виде ливней, быстрых, очень мощных дождей. Гроза в дневные и вечерние часы с градом", - сказал Вильфанд.
Также, по его словам, ожидается усиление юго-западного и западного ветров с порывами до 20 метров в секунду.
"Такой комплекс явлений представляет заметную опасность", - добавил синоптик.
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МоскваОбществоРоман ВильфандРоссияМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрПогода
 
 
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