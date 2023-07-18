https://ria.ru/20230718/moskva-1884799849.html
В Москве полицейский выстрелил в коллегу
В Москве полицейский выстрелил в коллегу - РИА Новости, 18.07.2023
В Москве полицейский выстрелил в коллегу
Московский полицейский из-за неосторожного обращения с оружием ранил своего коллегу: пострадавший в больнице, виновник отстранен от несения обязанностей,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:43
2023-07-18T10:43
2023-07-18T10:43
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московский полицейский из-за неосторожного обращения с оружием ранил своего коллегу: пострадавший в больнице, виновник отстранен от несения обязанностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, "Управлением внутренних дел по САО города Москвы начата служебная проверка по факту неосторожного обращения с табельным оружием сотрудником ОМВД России по району Коптево, что привело к ранению его коллеги", - сказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел накануне. Пострадавший полицейский госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет. Виновник же, по информации пресс-службы, отстранен от выполнения служебных обязанностей. Полиция официально не раскрывает характер повреждений и иные детали инцидента. По данным телеграм-канала Baza, двое полицейских несли дежурство у входа в Коптевский военкомат, когда один из них нечаянно выстрелил в своего напарника из Калашникова - жизнь полицейскому спасли рация и бронежилет, он получил "легкое ранение в живот".
https://ria.ru/20220623/vystrel-1797563445.html
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происшествия, москва
В Москве полицейский выстрелил в коллегу
В Москве полицейский из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил в коллегу
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московский полицейский из-за неосторожного обращения с оружием ранил своего коллегу: пострадавший в больнице, виновник отстранен от несения обязанностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД,
«
"Управлением внутренних дел по САО города Москвы начата служебная проверка по факту неосторожного обращения с табельным оружием сотрудником ОМВД России по району Коптево, что привело к ранению его коллеги", - сказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел накануне.
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Пострадавший полицейский госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет. Виновник же, по информации пресс-службы, отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Полиция официально не раскрывает характер повреждений и иные детали инцидента.
По данным телеграм-канала Baza, двое полицейских несли дежурство у входа в Коптевский военкомат, когда один из них нечаянно выстрелил в своего напарника из Калашникова - жизнь полицейскому спасли рация и бронежилет, он получил "легкое ранение в живот".
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