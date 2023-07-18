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Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова - РИА Новости, 18.07.2023
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09:34 18.07.2023 (обновлено: 10:13 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/moskva-1884786278.html
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова - РИА Новости, 18.07.2023
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова
Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:34
2023-07-18T10:13
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, рассказал РИА Новости информированный источник. &quot;В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции&quot;, — сказал он.Комментарием столичного главка МВД РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова

У Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, рассказал РИА Новости информированный источник.
«

"В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции", — сказал он.

Комментарием столичного главка МВД РИА Новости пока не располагает.
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