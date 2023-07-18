https://ria.ru/20230718/moskva-1884786278.html
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова - РИА Новости, 18.07.2023
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова
Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:34
2023-07-18T09:34
2023-07-18T10:13
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, рассказал РИА Новости информированный источник. "В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции", — сказал он.Комментарием столичного главка МВД РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230531/ufsb-1875331239.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова
У Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова