https://ria.ru/20230718/moskva-1884786278.html

Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова

Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова - РИА Новости, 18.07.2023

Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова

Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:34

2023-07-18T09:34

2023-07-18T10:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, рассказал РИА Новости информированный источник. "В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции", — сказал он.Комментарием столичного главка МВД РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230531/ufsb-1875331239.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва