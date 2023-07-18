https://ria.ru/20230718/mizulina-1884822410.html

Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда

Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда - РИА Новости, 18.07.2023

Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда

Сенатор Елена Мизулина сообщила РИА Новости, что пока не думала о том, где будет работать после возможного ухода из Совета Федерации. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:58

2023-07-18T11:58

2023-07-18T23:23

политика

омская область

елена мизулина

совет федерации рф

виталий хоценко

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина сообщила РИА Новости, что пока не думала о том, где будет работать после возможного ухода из Совета Федерации. Срок полномочий Мизулиной в Совете Федерации заканчивается в сентябре 2023 года, сообщается на сайте палаты. Ранее РБК со ссылкой два источника, знакомых с обсуждением вопроса, сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко выбрал на место действующего сенатора от региона Мизулиной трех кандидатов. "Пока у меня так много работы, я об этом не думаю. Давайте потом", — сказала Мизулина.

https://ria.ru/20230630/bulavin-1881503260.html

омская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, омская область, елена мизулина, совет федерации рф, виталий хоценко