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Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда - РИА Новости, 18.07.2023
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11:58 18.07.2023 (обновлено: 23:23 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/mizulina-1884822410.html
Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда
Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда - РИА Новости, 18.07.2023
Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда
Сенатор Елена Мизулина сообщила РИА Новости, что пока не думала о том, где будет работать после возможного ухода из Совета Федерации. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:58
2023-07-18T23:23
политика
омская область
елена мизулина
совет федерации рф
виталий хоценко
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина сообщила РИА Новости, что пока не думала о том, где будет работать после возможного ухода из Совета Федерации. Срок полномочий Мизулиной в Совете Федерации заканчивается в сентябре 2023 года, сообщается на сайте палаты. Ранее РБК со ссылкой два источника, знакомых с обсуждением вопроса, сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко выбрал на место действующего сенатора от региона Мизулиной трех кандидатов. "Пока у меня так много работы, я об этом не думаю. Давайте потом", — сказала Мизулина.
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политика, омская область, елена мизулина, совет федерации рф, виталий хоценко
Политика, Омская область, Елена Мизулина, Совет Федерации РФ, Виталий Хоценко
Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда

Мизулина заявила, что пока не думала о новом месте работы в случае ухода из Совфеда

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕлена Мизулина
Елена Мизулина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Елена Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина сообщила РИА Новости, что пока не думала о том, где будет работать после возможного ухода из Совета Федерации.
Срок полномочий Мизулиной в Совете Федерации заканчивается в сентябре 2023 года, сообщается на сайте палаты. Ранее РБК со ссылкой два источника, знакомых с обсуждением вопроса, сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко выбрал на место действующего сенатора от региона Мизулиной трех кандидатов.
"Пока у меня так много работы, я об этом не думаю. Давайте потом", — сказала Мизулина.
Бывший руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Экс-главе ФТС Булавину предложили стать сенатором
30 июня, 16:41
 
ПолитикаОмская областьЕлена МизулинаСовет Федерации РФВиталий Хоценко
 
 
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