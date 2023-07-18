https://ria.ru/20230718/mizulina-1884822410.html
Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда
Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда - РИА Новости, 18.07.2023
Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда
Сенатор Елена Мизулина сообщила РИА Новости, что пока не думала о том, где будет работать после возможного ухода из Совета Федерации. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:58
2023-07-18T11:58
2023-07-18T23:23
политика
омская область
елена мизулина
совет федерации рф
виталий хоценко
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина сообщила РИА Новости, что пока не думала о том, где будет работать после возможного ухода из Совета Федерации. Срок полномочий Мизулиной в Совете Федерации заканчивается в сентябре 2023 года, сообщается на сайте палаты. Ранее РБК со ссылкой два источника, знакомых с обсуждением вопроса, сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко выбрал на место действующего сенатора от региона Мизулиной трех кандидатов. "Пока у меня так много работы, я об этом не думаю. Давайте потом", — сказала Мизулина.
https://ria.ru/20230630/bulavin-1881503260.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, омская область, елена мизулина, совет федерации рф, виталий хоценко
Политика, Омская область, Елена Мизулина, Совет Федерации РФ, Виталий Хоценко
Мизулина заявила, что не знает, где будет работать, если уйдет из Совфеда
Мизулина заявила, что пока не думала о новом месте работы в случае ухода из Совфеда