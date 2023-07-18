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РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран - РИА Новости, 18.07.2023
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15:19 18.07.2023 (обновлено: 16:17 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/minoborony-1884876427.html
РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран
РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран - РИА Новости, 18.07.2023
РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран
США планировали использовать свою армию для тестирования незарегистрированных медпрепаратов на населении других стран, сообщил начальник Войск радиационной,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:19
2023-07-18T16:17
в мире
сша
кения
игорь кириллов
хантер байден
министерство обороны сша
пентагон
уганда
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США планировали использовать свою армию для тестирования незарегистрированных медпрепаратов на населении других стран, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По его словам, Пентагон пытается продвигать интересы крупных американских фармацевтических компаний, которые являются основными спонсорами предвыборных кампаний кандидатов от Демократической партии.Так, в ходе оперативных мероприятий на освобожденных украинских территориях обнаружен документ Минобороны США от 2015 года с пометкой "для служебного пользования". Он касается клинических испытаний препаратов против вирусных лихорадок.&quot;Авторы документа, среди которых сотрудники Института инфекционных заболеваний Сухопутных войск США, планировали создать мобильное подразделение быстрого реагирования, предназначенное для испытания новых препаратов в местах дислокации американских Вооруженных сил по всему миру. В рамках проекта предусматривалось создание мобильной исследовательской инфраструктуры и подготовка медперсонала&quot;, — сообщил Кириллов.Были созданы протоколы клинических испытаний на людях и заявки на регистрацию медицинских препаратов, при этом алгоритмы действий планировалось отработать в зоне Африканского командования США, после чего распространить их на все зарубежные филиалы NAMRU. Для апробации препаратов на местном населении предлагалось задействовать сеть подчиненных биолабораторий и посреднические организации, такие как Metabiota.Кириллов обратил внимание также на коммерческое предложение Metabiota с пометкой "конфиденциально", обнаруженное в документах одной из украинских биолабораторий и адресованное Институту инфекционных болезней Сухопутных войск США. В нем поднимался вопрос подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. &quot;Документ демонстрирует, что к изучению патогенов в странах Африканского континента привлечены Управление Минобороны США по снижению угрозы (DITRA), Министерство внутренней безопасности, а также для придания видимости &quot;гуманитарного взаимодействия&quot; — агентство США по международному развитию и ряд структур Евросоюза&quot;, — подчеркнул Кириллов.Кроме того, файлы подтверждают участие Metabiota в изучении вируса птичьего гриппа H7N9, а также ее ведущую роль в проекте "Предикт" по изучению новых видов коронавирусов и отлову летучих мышей как переносчиков этих вирусов в природе. Он напомнил, что именно эта компания связана с сыном действующего президента США Хантером Байденом и госструктурами. При этом сами представители Metabiota признают, что занимаются налаживанием связей для обеспечения работы Пентагона и других американских ведомств за рубежом. Активное участие в этом принимали сотрудники Украинского научно-технического центра и других подрядных организаций Министерства обороны США, заключил генерал.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879097275.html
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в мире, сша, кения, игорь кириллов, хантер байден, министерство обороны сша, пентагон, уганда, войска рхбз
В мире, США, Кения, Игорь Кириллов, Хантер Байден, Министерство обороны США, Пентагон, Уганда, Войска РХБЗ
РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран

Минобороны: США хотели тестировать медпрепараты на жителях третьих стран для "Биг Фармы"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМедицинские препараты
Медицинские препараты - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинские препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США планировали использовать свою армию для тестирования незарегистрированных медпрепаратов на населении других стран, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По его словам, Пентагон пытается продвигать интересы крупных американских фармацевтических компаний, которые являются основными спонсорами предвыборных кампаний кандидатов от Демократической партии.
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Так, в ходе оперативных мероприятий на освобожденных украинских территориях обнаружен документ Минобороны США от 2015 года с пометкой "для служебного пользования". Он касается клинических испытаний препаратов против вирусных лихорадок.
«

"Авторы документа, среди которых сотрудники Института инфекционных заболеваний Сухопутных войск США, планировали создать мобильное подразделение быстрого реагирования, предназначенное для испытания новых препаратов в местах дислокации американских Вооруженных сил по всему миру. В рамках проекта предусматривалось создание мобильной исследовательской инфраструктуры и подготовка медперсонала", — сообщил Кириллов.

Были созданы протоколы клинических испытаний на людях и заявки на регистрацию медицинских препаратов, при этом алгоритмы действий планировалось отработать в зоне Африканского командования США, после чего распространить их на все зарубежные филиалы NAMRU.
Для апробации препаратов на местном населении предлагалось задействовать сеть подчиненных биолабораторий и посреднические организации, такие как Metabiota.
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Кириллов обратил внимание также на коммерческое предложение Metabiota с пометкой "конфиденциально", обнаруженное в документах одной из украинских биолабораторий и адресованное Институту инфекционных болезней Сухопутных войск США. В нем поднимался вопрос подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде.
«

"Документ демонстрирует, что к изучению патогенов в странах Африканского континента привлечены Управление Минобороны США по снижению угрозы (DITRA), Министерство внутренней безопасности, а также для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" — агентство США по международному развитию и ряд структур Евросоюза", — подчеркнул Кириллов.

Кроме того, файлы подтверждают участие Metabiota в изучении вируса птичьего гриппа H7N9, а также ее ведущую роль в проекте "Предикт" по изучению новых видов коронавирусов и отлову летучих мышей как переносчиков этих вирусов в природе. Он напомнил, что именно эта компания связана с сыном действующего президента США Хантером Байденом и госструктурами.
При этом сами представители Metabiota признают, что занимаются налаживанием связей для обеспечения работы Пентагона и других американских ведомств за рубежом. Активное участие в этом принимали сотрудники Украинского научно-технического центра и других подрядных организаций Министерства обороны США, заключил генерал.
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В миреСШАКенияИгорь КирилловХантер БайденМинистерство обороны СШАПентагонУгандаВойска РХБЗ
 
 
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