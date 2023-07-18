https://ria.ru/20230718/minoborony-1884876427.html

РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран

РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран - РИА Новости, 18.07.2023

РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран

США планировали использовать свою армию для тестирования незарегистрированных медпрепаратов на населении других стран, сообщил начальник Войск радиационной,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:19

2023-07-18T15:19

2023-07-18T16:17

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США планировали использовать свою армию для тестирования незарегистрированных медпрепаратов на населении других стран, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По его словам, Пентагон пытается продвигать интересы крупных американских фармацевтических компаний, которые являются основными спонсорами предвыборных кампаний кандидатов от Демократической партии.Так, в ходе оперативных мероприятий на освобожденных украинских территориях обнаружен документ Минобороны США от 2015 года с пометкой "для служебного пользования". Он касается клинических испытаний препаратов против вирусных лихорадок."Авторы документа, среди которых сотрудники Института инфекционных заболеваний Сухопутных войск США, планировали создать мобильное подразделение быстрого реагирования, предназначенное для испытания новых препаратов в местах дислокации американских Вооруженных сил по всему миру. В рамках проекта предусматривалось создание мобильной исследовательской инфраструктуры и подготовка медперсонала", — сообщил Кириллов.Были созданы протоколы клинических испытаний на людях и заявки на регистрацию медицинских препаратов, при этом алгоритмы действий планировалось отработать в зоне Африканского командования США, после чего распространить их на все зарубежные филиалы NAMRU. Для апробации препаратов на местном населении предлагалось задействовать сеть подчиненных биолабораторий и посреднические организации, такие как Metabiota.Кириллов обратил внимание также на коммерческое предложение Metabiota с пометкой "конфиденциально", обнаруженное в документах одной из украинских биолабораторий и адресованное Институту инфекционных болезней Сухопутных войск США. В нем поднимался вопрос подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. "Документ демонстрирует, что к изучению патогенов в странах Африканского континента привлечены Управление Минобороны США по снижению угрозы (DITRA), Министерство внутренней безопасности, а также для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" — агентство США по международному развитию и ряд структур Евросоюза", — подчеркнул Кириллов.Кроме того, файлы подтверждают участие Metabiota в изучении вируса птичьего гриппа H7N9, а также ее ведущую роль в проекте "Предикт" по изучению новых видов коронавирусов и отлову летучих мышей как переносчиков этих вирусов в природе. Он напомнил, что именно эта компания связана с сыном действующего президента США Хантером Байденом и госструктурами. При этом сами представители Metabiota признают, что занимаются налаживанием связей для обеспечения работы Пентагона и других американских ведомств за рубежом. Активное участие в этом принимали сотрудники Украинского научно-технического центра и других подрядных организаций Министерства обороны США, заключил генерал.

https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879097275.html

https://ria.ru/20230714/bayden-1884139230.html

https://ria.ru/20230619/infektsii-1879093808.html

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в мире, сша, кения, игорь кириллов, хантер байден, министерство обороны сша, пентагон, уганда, войска рхбз