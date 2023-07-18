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ЕСПЧ отклонил жалобу России по крушению MH17 - РИА Новости, 18.07.2023
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13:07 18.07.2023 (обновлено: 14:25 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/mh17-1884844450.html
ЕСПЧ отклонил жалобу России по крушению MH17
ЕСПЧ отклонил жалобу России по крушению MH17 - РИА Новости, 18.07.2023
ЕСПЧ отклонил жалобу России по крушению MH17
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:07
2023-07-18T14:25
россия
украина
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
донецкая народная республика
mh17. расследование
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ГААГА, 18 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда, говорится в решении инстанции.ЕСПЧ во вторник сообщил, что вынес решение относительно жалобы России против Украины, которая касалась утверждения о систематических нарушениях Европейской конвенции о правах человека Украиной с 2014 года."В своем сегодняшнем решении ЕСПЧ единогласно постановил отклонить заявление... Суд пришел к выводу, что российское правительство больше не желает, чтобы его жалобу продолжали рассматривать, так как оно не отвечало на многочисленные запросы (суда)", - говорится в постановлении, которое распространил суд. В ЕСПЧ также заявили, что Россия воздерживалась от участия в разбирательстве с момента прекращения ее членства в Совете Европы. "По данному межгосударственному делу российское правительство предоставило более 2000 комплектов документов в апреле 2022 года… Тем не менее, впоследствии оно не ответило на запрос суда от мая 2022 года о предоставлении переводов этих документов и на другое письмо от ноября 2022 года с вопросом о том, намерены ли они продолжать дело против Украины", - сообщил суд.В жалобе, поданной Россией в ЕСПЧ, утверждалось, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров рейса MH17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, так как страна не закрыла свое воздушное пространство.В ноябре 2022 года в гаагском суде завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
https://ria.ru/20230717/mh17-1884596588.html
https://ria.ru/20230208/mh17-1850594801.html
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россия, украина, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, донецкая народная республика, mh17. расследование
Россия, Украина, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Донецкая Народная Республика, MH17. Расследование
ЕСПЧ отклонил жалобу России по крушению MH17

ЕСПЧ решил отклонить жалобу России против Украины, касающуюся крушения MH17

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ГААГА, 18 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда, говорится в решении инстанции.
ЕСПЧ во вторник сообщил, что вынес решение относительно жалобы России против Украины, которая касалась утверждения о систематических нарушениях Европейской конвенции о правах человека Украиной с 2014 года.
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17 июля, 12:30
"В своем сегодняшнем решении ЕСПЧ единогласно постановил отклонить заявление... Суд пришел к выводу, что российское правительство больше не желает, чтобы его жалобу продолжали рассматривать, так как оно не отвечало на многочисленные запросы (суда)", - говорится в постановлении, которое распространил суд.
В ЕСПЧ также заявили, что Россия воздерживалась от участия в разбирательстве с момента прекращения ее членства в Совете Европы. "По данному межгосударственному делу российское правительство предоставило более 2000 комплектов документов в апреле 2022 года… Тем не менее, впоследствии оно не ответило на запрос суда от мая 2022 года о предоставлении переводов этих документов и на другое письмо от ноября 2022 года с вопросом о том, намерены ли они продолжать дело против Украины", - сообщил суд.
В жалобе, поданной Россией в ЕСПЧ, утверждалось, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров рейса MH17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, так как страна не закрыла свое воздушное пространство.
В ноябре 2022 года в гаагском суде завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
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В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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РоссияУкраинаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)В миреДонецкая Народная РеспубликаMH17. Расследование
 
 
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