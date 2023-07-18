https://ria.ru/20230718/medvedev-1884936239.html
Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия
Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия - РИА Новости, 18.07.2023
Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия
РФ противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:22
2023-07-18T19:22
2023-07-18T19:31
россия
в мире
дмитрий медведев
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884252521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb6425813c8b241577da6cc8f5f0f978.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. РФ противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед", - сказал он на заседании программной комиссии "Единой России".
https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884252521_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6599084c0edc9445e8b65ef54b0faa26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий медведев, единая россия
Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия
Медведев: Россия противостоит серьезным угрозам, которые повлияют на развитие страны