https://ria.ru/20230718/medvedev-1884936239.html

Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия

Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия - РИА Новости, 18.07.2023

Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия

РФ противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:22

2023-07-18T19:22

2023-07-18T19:31

россия

в мире

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. РФ противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед", - сказал он на заседании программной комиссии "Единой России".

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

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россия, в мире, дмитрий медведев, единая россия