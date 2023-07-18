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Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия - РИА Новости, 18.07.2023
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19:22 18.07.2023 (обновлено: 19:31 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/medvedev-1884936239.html
Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия
Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия - РИА Новости, 18.07.2023
Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия
РФ противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:22
2023-07-18T19:31
россия
в мире
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. РФ противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед", - сказал он на заседании программной комиссии "Единой России".
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россия, в мире, дмитрий медведев, единая россия
Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит Россия

Медведев: Россия противостоит серьезным угрозам, которые повлияют на развитие страны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. РФ противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед", - сказал он на заседании программной комиссии "Единой России".
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