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В детский лагерь в Алданском районе Якутии забрел медведь - РИА Новости, 18.07.2023
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13:52 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/medved-1884856669.html
В детский лагерь в Алданском районе Якутии забрел медведь
В детский лагерь в Алданском районе Якутии забрел медведь - РИА Новости, 18.07.2023
В детский лагерь в Алданском районе Якутии забрел медведь
Медведь наведался в детский лагерь в Алданском районе Якутии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:52
2023-07-18T13:52
происшествия
алданский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Медведь наведался в детский лагерь в Алданском районе Якутии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. В соцсетях появилась информация о том, что в Алданском районе ищут медведя в окрестностях летнего лагеря "Берег дружбы". Из-за появления хищника администрации пришлось отложить заезд новой смены детей. В ведомстве подтвердили достоверность сведений. "По информации госинспектора, сегодня в шесть часов утра медведя заметил охранник лагеря. Территория учреждения огорожена со стороны леса. Проход есть только у берега реки, возможно, животное вошло через один из них", - отметили в пресс-службе. Специалисты отметили, что следы в лагере теряются на каменистом берегу, скорее всего, медведь ушёл на противоположный берег. "Он недолго побродил по территории, ущерб лагерю не установлен. На тот момент детей в лагере не было. Опасности уже нет. На противоположном берегу расположен лесной массив, среда обитания диких зверей, поэтому они могут случайно забрести", - добавили в минэкологии.
https://ria.ru/20230611/medved-1877521320.html
https://ria.ru/20230712/medved-1883657082.html
алданский район
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происшествия, алданский район, республика саха (якутия)
Происшествия, Алданский район, Республика Саха (Якутия)
В детский лагерь в Алданском районе Якутии забрел медведь

В окрестностях детского лагеря "Берег дружбы" в Алданском районе Якутии заметили медведя

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Медведь наведался в детский лагерь в Алданском районе Якутии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
В соцсетях появилась информация о том, что в Алданском районе ищут медведя в окрестностях летнего лагеря "Берег дружбы". Из-за появления хищника администрации пришлось отложить заезд новой смены детей.
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В ведомстве подтвердили достоверность сведений. "По информации госинспектора, сегодня в шесть часов утра медведя заметил охранник лагеря. Территория учреждения огорожена со стороны леса. Проход есть только у берега реки, возможно, животное вошло через один из них", - отметили в пресс-службе.
Специалисты отметили, что следы в лагере теряются на каменистом берегу, скорее всего, медведь ушёл на противоположный берег.
«
"Он недолго побродил по территории, ущерб лагерю не установлен. На тот момент детей в лагере не было. Опасности уже нет. На противоположном берегу расположен лесной массив, среда обитания диких зверей, поэтому они могут случайно забрести", - добавили в минэкологии.
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ПроисшествияАлданский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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