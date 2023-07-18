Московские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по физике
Московские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике
© Фото : Минпросвещения РоссииУчастники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио
Участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио с 10 по 17 июля, сообщается на сайте мэра столицы.
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"Ученики московских школ завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Высшие награды получили Вячеслав Бобков из школы №1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. Олимпиада проходила в Токио с 10 по 17 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в российскую команду входили три школьника из Московской области. Всего сборная завоевала пять золотых медалей. Дети показывали знания в самых разных сферах физики - от кинематики до гидродинамики и электромагнитных полей.
"Успехи московских школьников на международной олимпиаде - это закономерный результат. Его фундамент закладывается благодаря хорошей математической подготовке, которая необходима в современной физике, а обеспечивают ее проекты "Математические классы", "Математическая вертикаль", - приводятся на портале слова научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко.
Кроме того, в столице повышают уровень подготовки московских учителей, они примут участие во Всероссийском съезде учителей физики в образовательном центре "Сириус".