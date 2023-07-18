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Московские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по физике - РИА Новости, 18.07.2023
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Хорошие новости
 
07:47 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/medali-1884777011.html
Московские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по физике
Московские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по физике - РИА Новости, 18.07.2023
Московские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по физике
Московские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио с 10 по 17 июля, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:47
2023-07-18T07:47
хорошие новости
общество
токио
московская область (подмосковье)
иван ященко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио с 10 по 17 июля, сообщается на сайте мэра столицы. "Ученики московских школ завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Высшие награды получили Вячеслав Бобков из школы №1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. Олимпиада проходила в Токио с 10 по 17 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что также в российскую команду входили три школьника из Московской области. Всего сборная завоевала пять золотых медалей. Дети показывали знания в самых разных сферах физики - от кинематики до гидродинамики и электромагнитных полей. "Успехи московских школьников на международной олимпиаде - это закономерный результат. Его фундамент закладывается благодаря хорошей математической подготовке, которая необходима в современной физике, а обеспечивают ее проекты "Математические классы", "Математическая вертикаль", - приводятся на портале слова научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко. Кроме того, в столице повышают уровень подготовки московских учителей, они примут участие во Всероссийском съезде учителей физики в образовательном центре "Сириус".
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общество, токио, московская область (подмосковье), иван ященко
Хорошие новости, Общество, Токио, Московская область (Подмосковье), Иван Ященко
Московские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по физике

Московские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике

© Фото : Минпросвещения РоссииУчастники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио
Участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Минпросвещения России
Участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио с 10 по 17 июля, сообщается на сайте мэра столицы.
«
"Ученики московских школ завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Высшие награды получили Вячеслав Бобков из школы №1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. Олимпиада проходила в Токио с 10 по 17 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в российскую команду входили три школьника из Московской области. Всего сборная завоевала пять золотых медалей. Дети показывали знания в самых разных сферах физики - от кинематики до гидродинамики и электромагнитных полей.
"Успехи московских школьников на международной олимпиаде - это закономерный результат. Его фундамент закладывается благодаря хорошей математической подготовке, которая необходима в современной физике, а обеспечивают ее проекты "Математические классы", "Математическая вертикаль", - приводятся на портале слова научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко.
Кроме того, в столице повышают уровень подготовки московских учителей, они примут участие во Всероссийском съезде учителей физики в образовательном центре "Сириус".
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