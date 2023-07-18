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Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы - РИА Новости, 18.07.2023
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19:46 18.07.2023 (обновлено: 19:47 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/marshrut-1884940368.html
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы - РИА Новости, 18.07.2023
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров.
2023-07-18T19:46
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чп на крымском мосту
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Сухопутный маршрут пролегает через новые регионы, находящиеся на некотором расстоянии от зоны боевых действий. Людей это не отпугивает, на дорогах выстраиваются очереди из машин. Корреспонденты РИА Новости пообщались с автомобилистами.
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров. Сухопутный маршрут пролегает через новые регионы, находящиеся на некотором расстоянии от зоны боевых действий. Людей это не отпугивает, на дорогах выстраиваются очереди из машин. Корреспонденты РИА Новости пообщались с автомобилистами.
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видео, чп на крымском мосту, видео
Видео, ЧП на Крымском мосту
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров.
2023-07-18T19:46
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Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы

Читать ria.ru в
Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров.
Сухопутный маршрут пролегает через новые регионы, находящиеся на некотором расстоянии от зоны боевых действий. Людей это не отпугивает, на дорогах выстраиваются очереди из машин. Корреспонденты РИА Новости пообщались с автомобилистами.
 
ВидеоЧП на Крымском мосту
 
 
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