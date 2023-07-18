https://ria.ru/20230718/marshrut-1884940368.html
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы - РИА Новости, 18.07.2023
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров.
2023-07-18T19:46
2023-07-18T19:46
2023-07-18T19:47
видео
чп на крымском мосту
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Сухопутный маршрут пролегает через новые регионы, находящиеся на некотором расстоянии от зоны боевых действий. Людей это не отпугивает, на дорогах выстраиваются очереди из машин. Корреспонденты РИА Новости пообщались с автомобилистами.
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Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров. Сухопутный маршрут пролегает через новые регионы, находящиеся на некотором расстоянии от зоны боевых действий. Людей это не отпугивает, на дорогах выстраиваются очереди из машин. Корреспонденты РИА Новости пообщались с автомобилистами.
2023-07-18T19:46
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РИА Новости
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видео, чп на крымском мосту, видео
Видео, ЧП на Крымском мосту
Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров.