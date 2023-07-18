https://ria.ru/20230718/marshrut-1884940368.html

Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы

Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы - РИА Новости, 18.07.2023

Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы

Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров.

2023-07-18T19:46

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видео

чп на крымском мосту

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Сухопутный маршрут пролегает через новые регионы, находящиеся на некотором расстоянии от зоны боевых действий. Людей это не отпугивает, на дорогах выстраиваются очереди из машин. Корреспонденты РИА Новости пообщались с автомобилистами.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы Из-за ЧП на Крымском мосту отдыхающие выбирают альтернативные пути на полуостров. Сухопутный маршрут пролегает через новые регионы, находящиеся на некотором расстоянии от зоны боевых действий. Людей это не отпугивает, на дорогах выстраиваются очереди из машин. Корреспонденты РИА Новости пообщались с автомобилистами. 2023-07-18T19:46 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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