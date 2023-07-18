Путь на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя по суше занимает 15 часов

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Путь на личном автомобиле от Ростова-на-Дону (1037-й километр трассы М-4 "Дон") до центра Севастополя по сухопутному коридору через Мариуполь занял около 15 часов с учетом пробок - корреспондент РИА Новости проехал по этому маршруту после теракта на Крымском мосту и рекомендации властей использовать альтернативную дорогу. Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Автомобильное движение в Крым из других регионов России было организовано по сухопутному маршруту в обход моста, через новые регионы страны. Ранее проезд от Ростова-на-Дону до Севастополя через Крымский мост и Керчь занимал около 13-14 часов без пробок. Однако сейчас, из-за повреждения моста и введенного реверсивного движения на одном из его участков, этот маршрут требует гораздо больше времени. Общая протяженность пути от Ростова-на-Дону до Севастополя по маршруту через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Акимовку, Чонгар, Симферополь составляет около 703 километров. Средняя скорость движения в пути составила 54,3 километра в час. Время в пути без учета пробок - 13 часов 36 минут, а общее время с пробками - около 15 часов. От Ростова-на-Дону до Чонгара близ северной части Крымского полуострова - около 500 километров, от Чонгара до Севастополя - около 200 км. Ну пути следования были крупные пробки: перед КПП "Веселое-Вознесенка" (на административной границе между Ростовской областью и ДНР), а также перед КПП "Чонгар" (между Херсонской областью и Республикой Крым). Время, которое пришлось потратить в этих пробках, составило около полутора часов. На отрезках трасс между административными границами затруднений движения либо нет, либо они крайне незначительны и занимают не более 5-10 минут, они вызваны дорожными работами. Полиция, военные и гражданские администрации контролируют все происходящее на трассах. На пути следования в местах пробок волонтеры раздают питьевую воду. Около крупных заправок и неподалеку от некоторых блокпостов имеются места стоянок и отдыха. На всем протяжении следования функционирует достаточное количество автозаправочных станций. Топливо всех марок - бензин АИ-92, бензин АИ- 98 и дизель - есть на всех автозаправках. Большая часть заправочных станций и магазинов при них принимают платежные карты "Мир" и другие. На тех заправках, где возможности оплаты картой нет, можно расплачиваться наличными российскими рублями. Сотовая связь основных федеральных операторов работает примерно на протяжении трех четвертей (около 80%) пути. Устойчивый интернет есть от Ростова-на-Дону до Новоазовска и от Чонгара до Севастополя. Некоторые перебои с доступом к интернету наблюдаются от Новоазовска до Чонгара. При этом в центре Мариуполя, а также на крупных автомобильных заправках по пути в ДНР, Запорожской и Херсонской областях можно найти доступ в интернет.
https://ria.ru/20230718/turisty-1884808510.html
республика крым
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение
Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Путь на личном автомобиле от Ростова-на-Дону (1037-й километр трассы М-4 "Дон") до центра Севастополя по сухопутному коридору через Мариуполь занял около 15 часов с учетом пробок - корреспондент РИА Новости проехал по этому маршруту после теракта на Крымском мосту и рекомендации властей использовать альтернативную дорогу.
Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Автомобильное движение в Крым из других регионов России было организовано по сухопутному маршруту в обход моста, через новые регионы страны.
Ранее проезд от Ростова-на-Дону до Севастополя через Крымский мост и Керчь занимал около 13-14 часов без пробок. Однако сейчас, из-за повреждения моста и введенного реверсивного движения на одном из его участков, этот маршрут требует гораздо больше времени.
Общая протяженность пути от Ростова-на-Дону до Севастополя по маршруту через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Акимовку, Чонгар, Симферополь составляет около 703 километров. Средняя скорость движения в пути составила 54,3 километра в час. Время в пути без учета пробок - 13 часов 36 минут, а общее время с пробками - около 15 часов.
От Ростова-на-Дону до Чонгара близ северной части Крымского полуострова - около 500 километров, от Чонгара до Севастополя - около 200 км.
Ну пути следования были крупные пробки: перед КПП "Веселое-Вознесенка" (на административной границе между Ростовской областью и ДНР), а также перед КПП "Чонгар" (между Херсонской областью и Республикой Крым). Время, которое пришлось потратить в этих пробках, составило около полутора часов.
На отрезках трасс между административными границами затруднений движения либо нет, либо они крайне незначительны и занимают не более 5-10 минут, они вызваны дорожными работами. Полиция, военные и гражданские администрации контролируют все происходящее на трассах. На пути следования в местах пробок волонтеры раздают питьевую воду. Около крупных заправок и неподалеку от некоторых блокпостов имеются места стоянок и отдыха.
На всем протяжении следования функционирует достаточное количество автозаправочных станций. Топливо всех марок - бензин АИ-92, бензин АИ- 98 и дизель - есть на всех автозаправках. Большая часть заправочных станций и магазинов при них принимают платежные карты "Мир" и другие. На тех заправках, где возможности оплаты картой нет, можно расплачиваться наличными российскими рублями.
Сотовая связь основных федеральных операторов работает примерно на протяжении трех четвертей (около 80%) пути. Устойчивый интернет есть от Ростова-на-Дону до Новоазовска и от Чонгара до Севастополя. Некоторые перебои с доступом к интернету наблюдаются от Новоазовска до Чонгара. При этом в центре Мариуполя, а также на крупных автомобильных заправках по пути в ДНР, Запорожской и Херсонской областях можно найти доступ в интернет.
В Ростовской области открыли горячую линию для туристов из Крыма
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