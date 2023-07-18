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Путь на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя по суше занимает 15 часов - РИА Новости, 18.07.2023
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Туризм
 
11:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/marshrut-1884821646.html
Путь на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя по суше занимает 15 часов
Путь на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя по суше занимает 15 часов - РИА Новости, 18.07.2023
Путь на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя по суше занимает 15 часов
Путь на личном автомобиле от Ростова-на-Дону (1037-й километр трассы М-4 "Дон") до центра Севастополя по сухопутному коридору через Мариуполь занял около 15... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:55
2023-07-18T11:55
туризм
новости - туризм
республика крым
ростов-на-дону
мариуполь
чп на крымском мосту
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Путь на личном автомобиле от Ростова-на-Дону (1037-й километр трассы М-4 "Дон") до центра Севастополя по сухопутному коридору через Мариуполь занял около 15 часов с учетом пробок - корреспондент РИА Новости проехал по этому маршруту после теракта на Крымском мосту и рекомендации властей использовать альтернативную дорогу. Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Автомобильное движение в Крым из других регионов России было организовано по сухопутному маршруту в обход моста, через новые регионы страны. Ранее проезд от Ростова-на-Дону до Севастополя через Крымский мост и Керчь занимал около 13-14 часов без пробок. Однако сейчас, из-за повреждения моста и введенного реверсивного движения на одном из его участков, этот маршрут требует гораздо больше времени. Общая протяженность пути от Ростова-на-Дону до Севастополя по маршруту через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Акимовку, Чонгар, Симферополь составляет около 703 километров. Средняя скорость движения в пути составила 54,3 километра в час. Время в пути без учета пробок - 13 часов 36 минут, а общее время с пробками - около 15 часов. От Ростова-на-Дону до Чонгара близ северной части Крымского полуострова - около 500 километров, от Чонгара до Севастополя - около 200 км. Ну пути следования были крупные пробки: перед КПП "Веселое-Вознесенка" (на административной границе между Ростовской областью и ДНР), а также перед КПП "Чонгар" (между Херсонской областью и Республикой Крым). Время, которое пришлось потратить в этих пробках, составило около полутора часов. На отрезках трасс между административными границами затруднений движения либо нет, либо они крайне незначительны и занимают не более 5-10 минут, они вызваны дорожными работами. Полиция, военные и гражданские администрации контролируют все происходящее на трассах. На пути следования в местах пробок волонтеры раздают питьевую воду. Около крупных заправок и неподалеку от некоторых блокпостов имеются места стоянок и отдыха. На всем протяжении следования функционирует достаточное количество автозаправочных станций. Топливо всех марок - бензин АИ-92, бензин АИ- 98 и дизель - есть на всех автозаправках. Большая часть заправочных станций и магазинов при них принимают платежные карты "Мир" и другие. На тех заправках, где возможности оплаты картой нет, можно расплачиваться наличными российскими рублями. Сотовая связь основных федеральных операторов работает примерно на протяжении трех четвертей (около 80%) пути. Устойчивый интернет есть от Ростова-на-Дону до Новоазовска и от Чонгара до Севастополя. Некоторые перебои с доступом к интернету наблюдаются от Новоазовска до Чонгара. При этом в центре Мариуполя, а также на крупных автомобильных заправках по пути в ДНР, Запорожской и Херсонской областях можно найти доступ в интернет.
https://ria.ru/20230718/turisty-1884808510.html
республика крым
ростов-на-дону
мариуполь
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение
Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, республика крым, ростов-на-дону, мариуполь, чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, Ростов-на-Дону, Мариуполь, ЧП на Крымском мосту
Путь на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя по суше занимает 15 часов

Дорога на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя через Мариуполь заняла 15 часов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Путь на личном автомобиле от Ростова-на-Дону (1037-й километр трассы М-4 "Дон") до центра Севастополя по сухопутному коридору через Мариуполь занял около 15 часов с учетом пробок - корреспондент РИА Новости проехал по этому маршруту после теракта на Крымском мосту и рекомендации властей использовать альтернативную дорогу.
Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Автомобильное движение в Крым из других регионов России было организовано по сухопутному маршруту в обход моста, через новые регионы страны.
Ранее проезд от Ростова-на-Дону до Севастополя через Крымский мост и Керчь занимал около 13-14 часов без пробок. Однако сейчас, из-за повреждения моста и введенного реверсивного движения на одном из его участков, этот маршрут требует гораздо больше времени.
Общая протяженность пути от Ростова-на-Дону до Севастополя по маршруту через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Акимовку, Чонгар, Симферополь составляет около 703 километров. Средняя скорость движения в пути составила 54,3 километра в час. Время в пути без учета пробок - 13 часов 36 минут, а общее время с пробками - около 15 часов.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
12 из 12
От Ростова-на-Дону до Чонгара близ северной части Крымского полуострова - около 500 километров, от Чонгара до Севастополя - около 200 км.
Ну пути следования были крупные пробки: перед КПП "Веселое-Вознесенка" (на административной границе между Ростовской областью и ДНР), а также перед КПП "Чонгар" (между Херсонской областью и Республикой Крым). Время, которое пришлось потратить в этих пробках, составило около полутора часов.
На отрезках трасс между административными границами затруднений движения либо нет, либо они крайне незначительны и занимают не более 5-10 минут, они вызваны дорожными работами. Полиция, военные и гражданские администрации контролируют все происходящее на трассах. На пути следования в местах пробок волонтеры раздают питьевую воду. Около крупных заправок и неподалеку от некоторых блокпостов имеются места стоянок и отдыха.
На всем протяжении следования функционирует достаточное количество автозаправочных станций. Топливо всех марок - бензин АИ-92, бензин АИ- 98 и дизель - есть на всех автозаправках. Большая часть заправочных станций и магазинов при них принимают платежные карты "Мир" и другие. На тех заправках, где возможности оплаты картой нет, можно расплачиваться наличными российскими рублями.
Сотовая связь основных федеральных операторов работает примерно на протяжении трех четвертей (около 80%) пути. Устойчивый интернет есть от Ростова-на-Дону до Новоазовска и от Чонгара до Севастополя. Некоторые перебои с доступом к интернету наблюдаются от Новоазовска до Чонгара. При этом в центре Мариуполя, а также на крупных автомобильных заправках по пути в ДНР, Запорожской и Херсонской областях можно найти доступ в интернет.
Девушка с телефоном в руке - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Ростовской области открыли горячую линию для туристов из Крыма
Вчера, 11:09
 
ТуризмНовости - ТуризмРеспублика КрымРостов-на-ДонуМариупольЧП на Крымском мосту
 
 
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