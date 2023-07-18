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В аквапарке под Смоленском утонул пятилетний мальчик
В аквапарке под Смоленском утонул пятилетний мальчик - РИА Новости, 18.07.2023
В аквапарке под Смоленском утонул пятилетний мальчик
Аттракцион водные батуты закрыли в аквапарке в Смоленской области после того, как там утонул пятилетний мальчик, сообщила РИА Новости представитель СУСК России... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:30
2023-07-18T15:30
2023-07-18T15:30
происшествия
смоленская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Аттракцион водные батуты закрыли в аквапарке в Смоленской области после того, как там утонул пятилетний мальчик, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону. Согласно данным СУСК, в понедельник при купании на водных батутах в деревне Лебедки Гагаринского района утонул пятилетний мальчик, который был в сопровождении своего отца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Также, отмечает СУСК, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям организатора водного аттракциона, не обеспечившего безопасность отдыхающих. В региональном следственном управлении сообщили РИА Новости, что после произошедшего аттракцион закрыли. "Аттракцион сегодня закрыт, не работает", - отметила представитель СУСК, добавив, что аквапарк сам принял решение закрыть батуты на время расследования инцидента. Она добавила, что в настоящее время следователи изымают видеозаписи, чтобы воссоздать всю картину произошедшего. Ряд деталей, по ее словам, уже установлен. "На мальчике не было спасательного жилета", - сказала собеседница агентства. Представитель прокуратуры Смоленской области сообщила РИА Новости, что надзорное ведомство проводит проверку по факту произошедшего и контролирует ход расследования уголовного дела. Собеседница отметила, что в данный момент сотрудники прокуратуры работают на месте трагедии.
https://ria.ru/20230709/devochka-1883148194.html
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происшествия, смоленская область
Происшествия, Смоленская область
В аквапарке под Смоленском утонул пятилетний мальчик
В аквапарке в деревне Лебедки Смоленской области утонул пятилетний мальчик
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Аттракцион водные батуты закрыли в аквапарке в Смоленской области после того, как там утонул пятилетний мальчик, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону.
Согласно данным СУСК, в понедельник при купании на водных батутах в деревне Лебедки Гагаринского района утонул пятилетний мальчик, который был в сопровождении своего отца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Также, отмечает СУСК, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям организатора водного аттракциона, не обеспечившего безопасность отдыхающих.
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В региональном следственном управлении сообщили РИА Новости, что после произошедшего аттракцион закрыли.
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"Аттракцион сегодня закрыт, не работает", - отметила представитель СУСК, добавив, что аквапарк сам принял решение закрыть батуты на время расследования инцидента.
Она добавила, что в настоящее время следователи изымают видеозаписи, чтобы воссоздать всю картину произошедшего. Ряд деталей, по ее словам, уже установлен. "На мальчике не было спасательного жилета", - сказала собеседница агентства.
Представитель прокуратуры Смоленской области сообщила РИА Новости, что надзорное ведомство проводит проверку по факту произошедшего и контролирует ход расследования уголовного дела. Собеседница отметила, что в данный момент сотрудники прокуратуры работают на месте трагедии.
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