https://ria.ru/20230718/malchik-1884880296.html

В аквапарке под Смоленском утонул пятилетний мальчик

В аквапарке под Смоленском утонул пятилетний мальчик - РИА Новости, 18.07.2023

В аквапарке под Смоленском утонул пятилетний мальчик

Аттракцион водные батуты закрыли в аквапарке в Смоленской области после того, как там утонул пятилетний мальчик, сообщила РИА Новости представитель СУСК России... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:30

2023-07-18T15:30

2023-07-18T15:30

происшествия

смоленская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Аттракцион водные батуты закрыли в аквапарке в Смоленской области после того, как там утонул пятилетний мальчик, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону. Согласно данным СУСК, в понедельник при купании на водных батутах в деревне Лебедки Гагаринского района утонул пятилетний мальчик, который был в сопровождении своего отца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Также, отмечает СУСК, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям организатора водного аттракциона, не обеспечившего безопасность отдыхающих. В региональном следственном управлении сообщили РИА Новости, что после произошедшего аттракцион закрыли. "Аттракцион сегодня закрыт, не работает", - отметила представитель СУСК, добавив, что аквапарк сам принял решение закрыть батуты на время расследования инцидента. Она добавила, что в настоящее время следователи изымают видеозаписи, чтобы воссоздать всю картину произошедшего. Ряд деталей, по ее словам, уже установлен. "На мальчике не было спасательного жилета", - сказала собеседница агентства. Представитель прокуратуры Смоленской области сообщила РИА Новости, что надзорное ведомство проводит проверку по факту произошедшего и контролирует ход расследования уголовного дела. Собеседница отметила, что в данный момент сотрудники прокуратуры работают на месте трагедии.

https://ria.ru/20230709/devochka-1883148194.html

https://ria.ru/20230714/peterburg-1884180860.html

смоленская область

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происшествия, смоленская область