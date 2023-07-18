https://ria.ru/20230718/makron-1884866170.html

Стало известно, сколько Франция тратит на содержание жены Макрона

Стало известно, сколько Франция тратит на содержание жены Макрона - РИА Новости, 18.07.2023

Стало известно, сколько Франция тратит на содержание жены Макрона

Французская счетная палата опубликовала данные о стоимости содержания первой леди Франции Брижит Макрон для Елисейского дворца в 2022-м году, такие расходы... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:36

2023-07-18T14:36

2023-07-18T14:36

франция

германия

брижит макрон

анналена бербок

louis vuitton

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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Французская счетная палата опубликовала данные о стоимости содержания первой леди Франции Брижит Макрон для Елисейского дворца в 2022-м году, такие расходы составили 315 тысяч евро. Как отмечает Счетная палата, в обязанности супруги президента входит сопровождение его в ходе международных мероприятий, встречи с французами, желающими пообщаться с первой леди, присутствие на официальных приемах в Елисейском дворце, а также участие в социальных и культурных проектах. Основной статьей расходов являются поездки Брижит Макрон. В 2022-м году она совершила 30 официальных визитов: 14 за рубеж, сопровождая президента Франции Эммануэля Макрона, и 16 самостоятельных поездок по территории метрополии. Также супруга Макрона располагает четырьмя помощниками, чье вознаграждение входит в стоимость содержания первой леди. Отмечается, что ряд расходов Брижит Макрон делит с президентом, включая обеспечение безопасности Группой по безопасности президента республики (GSPR). Общая сумма на содержание первой леди, в 2022-ом году возросшая до 315 808 евро, составляет 0,28% от бюджета офиса президента. В 2021 году на эти нужды было потрачено 292 454 евро. Эта сумма, однако, не включает расходов на наряды Брижит Макрон, а также услуги визажистов и парикмахеров. Как отмечает телеканал BFMTV, модные дома зачастую представляют наряды первой леди безвозмездно. Так, например, бренд Louis Vuitton обеспечивает Брижит Макрон нарядами с начала президентской кампании 2017-го года. В июле издание Bild сообщило, что государство потратило в 2022 году более 136 тысяч евро на услуги стилистов для министра иностранных дел Анналены Бербок, что делает ее лидером по расходам на внешность среди всех немецких министров. Кроме того, сообщается, что визажист Бербок получал фиксированную оплату в 8 925 евро в месяц (включая НДС). Всего же с 1 января по 20 июня этого года Германия потратила свыше 452 тысяч евро на услуги стилистов для министров страны.

https://ria.ru/20230310/makron-1856892423.html

https://ria.ru/20230629/makron-1881329434.html

https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, германия, брижит макрон, анналена бербок, louis vuitton