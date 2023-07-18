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В Москве из-за сильного ливня пострадали 29 машин

В Москве из-за сильного ливня пострадали 29 машин - РИА Новости, 18.07.2023

В Москве из-за сильного ливня пострадали 29 машин

В разных районах Москвы из-за непогоды повалены 28 деревьев, при этом 29 автомобилей повреждены, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T23:25

2023-07-18T23:25

2023-07-18T23:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В разных районах Москвы из-за непогоды повалены 28 деревьев, при этом 29 автомобилей повреждены, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "В разных районах Москвы повалено 28 деревьев, повреждены 29 автомобилей", - сказал собеседник агентства. Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода" ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва