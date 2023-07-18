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В Москве из-за сильного ливня упали десять деревьев и пострадали машины

В Москве из-за сильного ливня упали десять деревьев и пострадали машины - РИА Новости, 18.07.2023

В Москве из-за сильного ливня упали десять деревьев и пострадали машины

В результате непогоды в Москве, по предварительным данным, повалено 10 деревьев, повреждено 15 автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:20

2023-07-18T17:20

2023-07-18T17:36

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В результате непогоды в Москве, по предварительным данным, повалено 10 деревьев, повреждено 15 автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах."К 17.00 в Москве ветром повалено 10 деревьев, повреждено 15 автомобилей", - сказал собеседник агентства.Дожди с сильными порывами ветра отмечаются в столице во вторник. Ранее в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщалось о том, что свыше четверти месячной нормы осадков меньше чем за час выпало в отдельных районах Москвы, наибольшее количество было зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия