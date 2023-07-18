https://ria.ru/20230718/liven-1884905438.html

Москвичей предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков

Москвичей предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков - РИА Новости, 18.07.2023

Москвичей предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков

В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков, которая может оказаться сильнее предыдущей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:54

2023-07-18T16:54

2023-07-18T19:23

общество

москва

мосводосток

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков, которая может оказаться сильнее предыдущей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков. Она может быть более интенсивной, чем предыдущая. Основной объем ранее выпавших осадков ушел в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", — говорится в заявлении.Отмечается, что при непогоде возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.Ранее во вторник в период с 14:00 до 15:00 на Москву обрушились сверхинтенсивные ливни. В некоторых районах города меньше чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. Сильнее всех пострадали ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр).В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили порядка 30 рейсов.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мосводосток