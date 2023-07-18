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В Москве за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков

В Москве за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 18.07.2023

В Москве за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков

В некоторых районах Москвы меньше чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:35

2023-07-18T15:35

2023-07-18T17:22

общество

москва

мосводосток

цао

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В некоторых районах Москвы меньше чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировано в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра), САО (21 миллиметр)", — говорится в заявлении.Отмечается, что основной объем дождевой воды уходит в ливневую сеть самотеком. На улицах дежурят бригады "Мосводостока", которые оперативно открывают водоприемные решетки, при необходимости применяется откачивающая техника.Во время ливня порывы ветра на юге столицы достигали 20 метров в секунду, на северо-востоке — 15 метров в секунду, добавили в ведомстве.Как передает корреспондент РИА Новости, напротив памятника Фридриху Энгельсу в центре города затопило часть улицы Пречистенка. На перекрестке стоит регулировщик движения, помогая автомобилям объехать проблемный участок. Кроме того, рядом находится машина аварийной службы, а проходящие мимо москвичи помогают очищать ливневки от листьев.

москва

цао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мосводосток, цао