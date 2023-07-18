https://ria.ru/20230718/liven-1884863940.html

Сильный ливень с грозой накрыл Москву

Сильный ливень с грозой накрыл Москву - РИА Новости, 18.07.2023

Сильный ливень с грозой накрыл Москву

Сильный ливень начался в Москве, он сопровождается порывистым ветром и раскатами грома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:28

2023-07-18T14:28

2023-07-18T17:21

общество

москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сильный ливень начался в Москве, он сопровождается порывистым ветром и раскатами грома, передает корреспондент РИА Новости. Ливень стеной накрыл центр Москвы, небо затянуто тучами, слышны раскаты грома. Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода" ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы. Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду. Как отмечали в комплексе городского хозяйства столицы, существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20230718/pogoda-1884778141.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва