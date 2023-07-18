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Сильный ливень с грозой накрыл Москву - РИА Новости, 18.07.2023
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14:28 18.07.2023 (обновлено: 17:21 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/liven-1884863940.html
Сильный ливень с грозой накрыл Москву
Сильный ливень с грозой накрыл Москву - РИА Новости, 18.07.2023
Сильный ливень с грозой накрыл Москву
Сильный ливень начался в Москве, он сопровождается порывистым ветром и раскатами грома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:28
2023-07-18T17:21
общество
москва
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сильный ливень начался в Москве, он сопровождается порывистым ветром и раскатами грома, передает корреспондент РИА Новости. Ливень стеной накрыл центр Москвы, небо затянуто тучами, слышны раскаты грома. Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода" ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы. Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду. Как отмечали в комплексе городского хозяйства столицы, существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 миллиметров осадков.
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Ливень в Москве
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общество, москва
Общество, Москва
Сильный ливень с грозой накрыл Москву

Сильный ливень с грозой накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы

© РИА НовостиЛивень в Москве. 18 июля 2023
Ливень в Москве. 18 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости
Ливень в Москве. 18 июля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сильный ливень начался в Москве, он сопровождается порывистым ветром и раскатами грома, передает корреспондент РИА Новости.
Ливень стеной накрыл центр Москвы, небо затянуто тучами, слышны раскаты грома.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода" ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду.
Как отмечали в комплексе городского хозяйства столицы, существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 миллиметров осадков.
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