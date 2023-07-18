https://ria.ru/20230718/lira-1884829613.html

Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира обновила исторический минимум - РИА Новости, 18.07.2023

Турецкая лира обновила исторический минимум

Стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:17

2023-07-18T12:17

2023-07-18T13:55

турция

в мире

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.04 мск курс доллара к турецкой лире поднимался до 27,0075 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 26,3486. Такая динамика наблюдается в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ Турции, которое должно быть обнародовано в четверг. ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые за более чем два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, причем аналитики ожидали ее на отметке 21%.

https://ria.ru/20230614/turtsiya-1877988262.html

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турция, в мире, экономика