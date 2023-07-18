https://ria.ru/20230718/liniya-1884861662.html

В Госдуме призвали двигать линию фронта на Запад

В Госдуме призвали двигать линию фронта на Запад - РИА Новости, 18.07.2023

В Госдуме призвали двигать линию фронта на Запад

Террористические атаки Киева будут продолжаться, в ответ на теракт на Крымском мосту следует отодвигать линию фронта на Запад, поражать военные объекты, с... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:19

2023-07-18T14:19

2023-07-18T14:19

специальная военная операция на украине

олег морозов

госдума рф

чп на крымском мосту

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884147623_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_acc1758d7eb240da69e0e3e13138674e.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Террористические атаки Киева будут продолжаться, в ответ на теракт на Крымском мосту следует отодвигать линию фронта на Запад, поражать военные объекты, с помощью которых эти теракты совершаются, считает депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. В Минобороны РФ сообщили, что вооруженными силами РФ нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. "Пока идет спецоперация, террористические атаки укрофашистского режима будут продолжаться... Главный ответ на этот чудовищный теракт в отношении мирного гражданского объекта, где погибли граждане, которые ехали на отдых, может быть один и только один - нужно отодвигать линию фронта, нужно поражать объекты, военные объекты, с помощью которых совершаются теракты и наносятся удары по территории РФ, по Крыму, по новым территориям, присоединенным к Российской Федерации", - сказал Морозов РИА Новости. Он отметил, что необходима военная победа, а также выполнение задач и целей спецоперации. "Это главный инструмент предотвращения террористических актов", - подчеркнул он. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

https://ria.ru/20230718/udar-1884848641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег морозов, госдума рф, чп на крымском мосту, россия