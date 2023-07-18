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В Берлине задержали двух человек на концерте Rammstein

В Берлине задержали двух человек на концерте Rammstein - РИА Новости, 18.07.2023

В Берлине задержали двух человек на концерте Rammstein

Двух зрителей, пробравшихся в кабельные шахты на концерте немецкой рок-группы Rammstein на олимпийском стадионе в Берлине, задержала полиция, сообщает Focus. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:18

2023-07-18T06:18

2023-07-18T06:18

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Двух зрителей, пробравшихся в кабельные шахты на концерте немецкой рок-группы Rammstein на олимпийском стадионе в Берлине, задержала полиция, сообщает Focus. "Во время концерта несколько человек пробрались в кабельные шахты, которые вели к громкоговорителям возле сцены. Это заметили сотрудники службы безопасности", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.По данным издания, с нарушителями была подруга. Но ей каким-то образом удалось незаметно покинуть территорию. По словам полицейского, нарушители возрастом 36 лет и 24 года не объяснили, зачем полезли в шахты. По информации Focus, им запретили посещать площадку, а также была начата проверка по факту попытки повреждения имущества. После расследования задержанных отпустили.

https://ria.ru/20230704/pistols-1881948368.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тилль линдеманн, берлин (город), германия, швейцария, rammstein, focus, знаменитости, музыка, происшествия