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В Берлине задержали двух человек на концерте Rammstein - РИА Новости, 18.07.2023
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Шоубиз
 
06:18 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/lindemann-1884659102.html
В Берлине задержали двух человек на концерте Rammstein
В Берлине задержали двух человек на концерте Rammstein - РИА Новости, 18.07.2023
В Берлине задержали двух человек на концерте Rammstein
Двух зрителей, пробравшихся в кабельные шахты на концерте немецкой рок-группы Rammstein на олимпийском стадионе в Берлине, задержала полиция, сообщает Focus. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:18
2023-07-18T06:18
шоубиз
тилль линдеманн
берлин (город)
германия
швейцария
rammstein
focus
знаменитости
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Двух зрителей, пробравшихся в кабельные шахты на концерте немецкой рок-группы Rammstein на олимпийском стадионе в Берлине, задержала полиция, сообщает Focus. "Во время концерта несколько человек пробрались в кабельные шахты, которые вели к громкоговорителям возле сцены. Это заметили сотрудники службы безопасности", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.По данным издания, с нарушителями была подруга. Но ей каким-то образом удалось незаметно покинуть территорию. По словам полицейского, нарушители возрастом 36 лет и 24 года не объяснили, зачем полезли в шахты. По информации Focus, им запретили посещать площадку, а также была начата проверка по факту попытки повреждения имущества. После расследования задержанных отпустили.
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тилль линдеманн, берлин (город), германия, швейцария, rammstein, focus, знаменитости, музыка, происшествия
Шоубиз, Тилль Линдеманн, Берлин (город), Германия, Швейцария, Rammstein, Focus, Знаменитости, Музыка, Происшествия
В Берлине задержали двух человек на концерте Rammstein

На шоу Rammstein в Берлине задержали двух зрителей, забравшихся в кабельные шахты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Двух зрителей, пробравшихся в кабельные шахты на концерте немецкой рок-группы Rammstein на олимпийском стадионе в Берлине, задержала полиция, сообщает Focus.
«
"Во время концерта несколько человек пробрались в кабельные шахты, которые вели к громкоговорителям возле сцены. Это заметили сотрудники службы безопасности", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
По данным издания, с нарушителями была подруга. Но ей каким-то образом удалось незаметно покинуть территорию.
По словам полицейского, нарушители возрастом 36 лет и 24 года не объяснили, зачем полезли в шахты.
По информации Focus, им запретили посещать площадку, а также была начата проверка по факту попытки повреждения имущества. После расследования задержанных отпустили.
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ШоубизТилль ЛиндеманнБерлин (город)ГерманияШвейцарияRammsteinFocusЗнаменитостиМузыкаПроисшествия
 
 
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