https://ria.ru/20230718/leopard-1884771622.html

Первому переселенному самцу дальневосточного леопарда выбрали имя

Первому переселенному самцу дальневосточного леопарда выбрали имя - РИА Новости, 18.07.2023

Первому переселенному самцу дальневосточного леопарда выбрали имя

Первому самцу леопарда, переселенному в Уссурийский заповедник в Приморском крае, на онлайн-голосовании выбрали имя Ветер, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T05:39

2023-07-18T05:39

2023-07-18T05:44

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Первому самцу леопарда, переселенному в Уссурийский заповедник в Приморском крае, на онлайн-голосовании выбрали имя Ветер, сообщается в Telegram-канале национального парка "Земля леопарда".В конце мая самца Leo 270M, обитавшего на территории нацпарка, выпустили в Уссурийский заповедник почти одновременно с самкой Leo 284F, впоследствии получившей имя Нарва. В пресс-службе "Земли леопарда" рассказали РИА Новости, что это первый в мире опыт транслокации дальневосточных леопардов. В начале июля в там заявили о запуске в соцсетях голосования для выбора имени хищнику."Первый самец дальневосточного леопарда Leo 270M, переселенный в Уссурийский заповедник, обрел имя! Теперь это Ветер: такой вариант выбран в ходе голосования... Подавляющим большинством голосов выбрано имя, символизирующее неуловимость и своенравность, свойственные краснокнижному зверю", — говорится в публикации.Отмечается, что свою "стихийность" леопард возрастом около двух лет доказал, "много перемещаясь по новым территориям".После Ветра и Нарвы в Уссурийский заповедник выпустили молодого леопарда Leo 260M, почти год находившегося на реабилитации. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.

https://ria.ru/20230714/leopard-1884266722.html

https://ria.ru/20230712/kosulya-1883656905.html

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приморский край, россия, общество, животные