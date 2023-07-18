https://ria.ru/20230718/leopard-1884771622.html
Первому переселенному самцу дальневосточного леопарда выбрали имя
Первому переселенному самцу дальневосточного леопарда выбрали имя - РИА Новости, 18.07.2023
Первому переселенному самцу дальневосточного леопарда выбрали имя
Первому самцу леопарда, переселенному в Уссурийский заповедник в Приморском крае, на онлайн-голосовании выбрали имя Ветер, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:39
2023-07-18T05:39
2023-07-18T05:44
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Первому самцу леопарда, переселенному в Уссурийский заповедник в Приморском крае, на онлайн-голосовании выбрали имя Ветер, сообщается в Telegram-канале национального парка "Земля леопарда".В конце мая самца Leo 270M, обитавшего на территории нацпарка, выпустили в Уссурийский заповедник почти одновременно с самкой Leo 284F, впоследствии получившей имя Нарва. В пресс-службе "Земли леопарда" рассказали РИА Новости, что это первый в мире опыт транслокации дальневосточных леопардов. В начале июля в там заявили о запуске в соцсетях голосования для выбора имени хищнику."Первый самец дальневосточного леопарда Leo 270M, переселенный в Уссурийский заповедник, обрел имя! Теперь это Ветер: такой вариант выбран в ходе голосования... Подавляющим большинством голосов выбрано имя, символизирующее неуловимость и своенравность, свойственные краснокнижному зверю", — говорится в публикации.Отмечается, что свою "стихийность" леопард возрастом около двух лет доказал, "много перемещаясь по новым территориям".После Ветра и Нарвы в Уссурийский заповедник выпустили молодого леопарда Leo 260M, почти год находившегося на реабилитации. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.
https://ria.ru/20230714/leopard-1884266722.html
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Первому переселенному самцу дальневосточного леопарда выбрали имя
"Земля леопарда": первому переселенному самцу дальневосточного леопарда выбрали имя Ветер
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости.
Первому самцу леопарда, переселенному в Уссурийский заповедник в Приморском крае, на онлайн-голосовании выбрали имя Ветер, сообщается в Telegram-канале
национального парка "Земля леопарда".
В конце мая самца Leo 270M, обитавшего на территории нацпарка, выпустили в Уссурийский заповедник почти одновременно с самкой Leo 284F, впоследствии получившей имя Нарва. В пресс-службе "Земли леопарда" рассказали РИА Новости, что это первый в мире опыт транслокации дальневосточных леопардов. В начале июля в там заявили о запуске в соцсетях голосования для выбора имени хищнику.
"Первый самец дальневосточного леопарда Leo 270M, переселенный в Уссурийский заповедник, обрел имя! Теперь это Ветер: такой вариант выбран в ходе голосования... Подавляющим большинством голосов выбрано имя, символизирующее неуловимость и своенравность, свойственные краснокнижному зверю", — говорится в публикации.
Отмечается, что свою "стихийность" леопард возрастом около двух лет доказал, "много перемещаясь по новым территориям".
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После Ветра и Нарвы
в Уссурийский заповедник выпустили молодого леопарда Leo 260M, почти год находившегося на реабилитации. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.
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