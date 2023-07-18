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СМИ: в Москве умер доктор юридических наук Виталий Квашис

СМИ: в Москве умер доктор юридических наук Виталий Квашис - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: в Москве умер доктор юридических наук Виталий Квашис

Умер доктор юридических наук Виталий Квашис в возрасте 85 лет, сообщает MSK1.RU. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:43

2023-07-18T12:43

2023-07-18T12:43

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Умер доктор юридических наук Виталий Квашис в возрасте 85 лет, сообщает MSK1.RU."Скорее всего он умер из-за болезни, так как он давно не выходил на связь и ни с кем не общался", - сказал изданию его коллега Яков Гилинский.Сообщается, что тело Квашиса нашли в его квартире 17 июля.Виталий Квашис был заслуженным деятелем науки России, доктором юридических наук, профессором. Семь лет работал консультантом секретариата председателя Президиума СССР, был экспертом Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Был награжден орденом "Знак Почета", орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

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2023

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