https://ria.ru/20230718/krym-1884816980.html

Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом доехать до полуострова

Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом доехать до полуострова - РИА Новости, 18.07.2023

Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом доехать до полуострова

Реверсное движение на Крымском мосту позволит легковому транспорту добраться в Крым или в Краснодарский край быстрее, чем другим способом, автобусы и грузовики... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:32

2023-07-18T11:32

2023-07-18T11:44

авто

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Реверсное движение на Крымском мосту позволит легковому транспорту добраться в Крым или в Краснодарский край быстрее, чем другим способом, автобусы и грузовики для поездок на полуостров или из Крыма на данный момент должны использовать паромную переправу или сухопутный коридор, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, через мост. Автобусы и грузовики - на паромы и через сухопутный коридор", - сообщил Аксенов журналистам. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. В ночь на вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.

https://ria.ru/20230718/krym-1884781282.html

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, происшествия, республика крым