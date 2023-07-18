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Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом доехать до полуострова - РИА Новости, 18.07.2023
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11:32 18.07.2023 (обновлено: 11:44 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/krym-1884816980.html
Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом доехать до полуострова
Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом доехать до полуострова - РИА Новости, 18.07.2023
Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом доехать до полуострова
Реверсное движение на Крымском мосту позволит легковому транспорту добраться в Крым или в Краснодарский край быстрее, чем другим способом, автобусы и грузовики... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:32
2023-07-18T11:44
авто
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Реверсное движение на Крымском мосту позволит легковому транспорту добраться в Крым или в Краснодарский край быстрее, чем другим способом, автобусы и грузовики для поездок на полуостров или из Крыма на данный момент должны использовать паромную переправу или сухопутный коридор, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, через мост. Автобусы и грузовики - на паромы и через сухопутный коридор", - сообщил Аксенов журналистам. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. В ночь на вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.
https://ria.ru/20230718/krym-1884781282.html
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авто, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, происшествия, республика крым
Авто, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Республика Крым
Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом доехать до полуострова

Аксенов посоветовал автомобилистам ехать в Крым через мост в режиме реверсивного движения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС на шоссе перед Крымским мостом
Сотрудники ДПС на шоссе перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники ДПС на шоссе перед Крымским мостом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Реверсное движение на Крымском мосту позволит легковому транспорту добраться в Крым или в Краснодарский край быстрее, чем другим способом, автобусы и грузовики для поездок на полуостров или из Крыма на данный момент должны использовать паромную переправу или сухопутный коридор, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, через мост. Автобусы и грузовики - на паромы и через сухопутный коридор", - сообщил Аксенов журналистам.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. В ночь на вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Дорога от КП "Чонгар" на севере Крыма до Симферополя занимает полтора часа
Вчера, 08:53
 
АвтоСергей Аксенов (политик)ЧП на Крымском мостуПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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