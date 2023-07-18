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Дорога от КП "Чонгар" на севере Крыма до Симферополя занимает полтора часа

Дорога от КП "Чонгар" на севере Крыма до Симферополя занимает полтора часа - РИА Новости, 18.07.2023

Дорога от КП "Чонгар" на севере Крыма до Симферополя занимает полтора часа

Путь на личном автомобиле от КПП "Чонгар" на севере Крыма до Симферополя занимает не более полутора часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:53

2023-07-18T08:53

2023-07-18T08:53

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чп на крымском мосту

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Путь на личном автомобиле от КПП "Чонгар" на севере Крыма до Симферополя занимает не более полутора часов, передает корреспондент РИА Новости. Пробок на участке дороги между административной границей Республики Крым и Херсонской областью и Симферополем нет ни в одну, ни в другую стороны. Нет их и на пути в сторону Севастополя с севера Крыма. Проезд абсолютно свободен, загруженности или перегруженности трассы не наблюдается. Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Автомобильное движение в Крым из других регионов России было организовано по сухопутному маршруту в обход моста, через новые регионы страны. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 08.50 понедельника, паромная переправа заработала в этот же день в 10.00.

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, чп на крымском мосту, республика крым, симферополь