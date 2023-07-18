https://ria.ru/20230718/krym-1884780760.html

В Крыму рассказали, как следует ответить на подрыв моста

В Крыму рассказали, как следует ответить на подрыв моста - РИА Новости, 18.07.2023

В Крыму рассказали, как следует ответить на подрыв моста

Глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах России на новый теракт на Крымском мосту, предложил нанести удар по мостам... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:48

2023-07-18T08:48

2023-07-18T08:48

специальная военная операция на украине

киев

днепр (город)

владимир константинов

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах России на новый теракт на Крымском мосту, предложил нанести удар по мостам на Украине через Днепр, по которым снабжается украинская группировка войск. "Конечно, нужно нанести удары по мостам через Днепр. Это надо было сделать давным-давно. Мы говорим об этом с первого дня СВО. Нужно наносить удары, если, конечно, есть такая техническая возможность. Насколько это реально, знают в министерстве обороны. А так - все возможные линии украинской стороной давно пройдены. И нам уже нечего стесняться", - сказал Константинов РИА Новости. При этом, по его мнению, одними мостами ограничиваться не стоит. "Думаю, речь должна идти не только о Днепре, но и о Киеве. Нужно иметь в виду, что коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. Кто знает Украину, кто жил в этой стране, знает, что все начинается с Киева. Значит, нужно его лишить способности к управлению армией. Поэтому вся украинская инфраструктура должна быть нашей законной целью", - сказал глава крымского парламента. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации вокруг Крымского моста. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов: три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение. В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь.

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html

киев

днепр (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, днепр (город), владимир константинов, чп на крымском мосту