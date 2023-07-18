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В Крыму рассказали, как следует ответить на подрыв моста - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/krym-1884780760.html
В Крыму рассказали, как следует ответить на подрыв моста
В Крыму рассказали, как следует ответить на подрыв моста - РИА Новости, 18.07.2023
В Крыму рассказали, как следует ответить на подрыв моста
Глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах России на новый теракт на Крымском мосту, предложил нанести удар по мостам... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:48
2023-07-18T08:48
специальная военная операция на украине
киев
днепр (город)
владимир константинов
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах России на новый теракт на Крымском мосту, предложил нанести удар по мостам на Украине через Днепр, по которым снабжается украинская группировка войск. "Конечно, нужно нанести удары по мостам через Днепр. Это надо было сделать давным-давно. Мы говорим об этом с первого дня СВО. Нужно наносить удары, если, конечно, есть такая техническая возможность. Насколько это реально, знают в министерстве обороны. А так - все возможные линии украинской стороной давно пройдены. И нам уже нечего стесняться", - сказал Константинов РИА Новости. При этом, по его мнению, одними мостами ограничиваться не стоит. "Думаю, речь должна идти не только о Днепре, но и о Киеве. Нужно иметь в виду, что коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. Кто знает Украину, кто жил в этой стране, знает, что все начинается с Киева. Значит, нужно его лишить способности к управлению армией. Поэтому вся украинская инфраструктура должна быть нашей законной целью", - сказал глава крымского парламента. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации вокруг Крымского моста. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов: три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение. В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь.
https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html
https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html
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киев, днепр (город), владимир константинов, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Киев, Днепр (город), Владимир Константинов, ЧП на Крымском мосту
В Крыму рассказали, как следует ответить на подрыв моста

Константинов предложил в ответ на атаку на Крымский мост ударить по мостам через Днепр

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкИнсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста
Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах России на новый теракт на Крымском мосту, предложил нанести удар по мостам на Украине через Днепр, по которым снабжается украинская группировка войск.
«
"Конечно, нужно нанести удары по мостам через Днепр. Это надо было сделать давным-давно. Мы говорим об этом с первого дня СВО. Нужно наносить удары, если, конечно, есть такая техническая возможность. Насколько это реально, знают в министерстве обороны. А так - все возможные линии украинской стороной давно пройдены. И нам уже нечего стесняться", - сказал Константинов РИА Новости.
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При этом, по его мнению, одними мостами ограничиваться не стоит.
«
"Думаю, речь должна идти не только о Днепре, но и о Киеве. Нужно иметь в виду, что коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. Кто знает Украину, кто жил в этой стране, знает, что все начинается с Киева. Значит, нужно его лишить способности к управлению армией. Поэтому вся украинская инфраструктура должна быть нашей законной целью", - сказал глава крымского парламента.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации вокруг Крымского моста. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов: три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных.
На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение. В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДнепр (город)Владимир КонстантиновЧП на Крымском мосту
 
 
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