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На въезде в Крым со стороны Чонгара образовалась пробка в полтора километра - РИА Новости, 18.07.2023
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05:55 18.07.2023 (обновлено: 06:21 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/krym-1884772267.html
На въезде в Крым со стороны Чонгара образовалась пробка в полтора километра
На въезде в Крым со стороны Чонгара образовалась пробка в полтора километра - РИА Новости, 18.07.2023
На въезде в Крым со стороны Чонгара образовалась пробка в полтора километра
Пробка на въезд в Крым со стороны КПП Чонгар по сухопутному коридору из Ростовской области растянулась на более чем на полтора километра, сообщает с места... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:55
2023-07-18T06:21
россия
херсонская область
чп на крымском мосту
республика крым
происшествия
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ЧОНГАР (Херсонская обл.), 18 июл - РИА Новости. Пробка на въезд в Крым со стороны КПП Чонгар по сухопутному коридору из Ростовской области растянулась на более чем на полтора километра, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. Основную массу машин в пробке составляют автомобили с туристами следующие в Крым из регионов России в объезд Крымского моста. Большая часть пути от границы с Ростовской областью до Чонгара свободна. Трасса полностью контролируется сотрудниками правоохранительных органов и администрацией. По пути организованы стоянки для транспорта и отдыха туристов. Проезд через административную границу между Херсонской областью и Республикой Крым на личном автомобиле через КПП "Чонгар" в настоящее время занимает около полутора-двух часов. Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Автомобильное движение в Крым из других регионов России было организовано по сухопутному маршруту в обход моста, через новые регионы страны.Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 08.50 понедельника, паромная переправа заработала в этот же день в 10.00.
https://ria.ru/20230718/probka-1884770916.html
https://ria.ru/20230718/pereprava-1884770361.html
россия
херсонская область
республика крым
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россия, херсонская область , чп на крымском мосту, республика крым, происшествия
Россия, Херсонская область , ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Происшествия
На въезде в Крым со стороны Чонгара образовалась пробка в полтора километра

На въезде в Крым со стороны Чонгара образовалась пробка на более чем 1,5 километра

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка
Автомобильная пробка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильная пробка. Архивное фото
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ЧОНГАР (Херсонская обл.), 18 июл - РИА Новости. Пробка на въезд в Крым со стороны КПП Чонгар по сухопутному коридору из Ростовской области растянулась на более чем на полтора километра, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.
Основную массу машин в пробке составляют автомобили с туристами следующие в Крым из регионов России в объезд Крымского моста. Большая часть пути от границы с Ростовской областью до Чонгара свободна. Трасса полностью контролируется сотрудниками правоохранительных органов и администрацией. По пути организованы стоянки для транспорта и отдыха туристов.
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Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров
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Проезд через административную границу между Херсонской областью и Республикой Крым на личном автомобиле через КПП "Чонгар" в настоящее время занимает около полутора-двух часов.
Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Автомобильное движение в Крым из других регионов России было организовано по сухопутному маршруту в обход моста, через новые регионы страны.
Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 08.50 понедельника, паромная переправа заработала в этот же день в 10.00.
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РоссияХерсонская областьЧП на Крымском мостуРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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