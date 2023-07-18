СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского
СБУ заявила, что возбудила новое уголовное дело против бывшего журналиста RT Красовского
Антон Красовский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник в Telegram-канале, что завела еще одно уголовное дело против бывшего ведущего RT Антона Красовского.
Накануне санкции против Красовского ввела Великобритания. Журналист был включен в санкционный список ЕС еще в феврале 2022 года.
В феврале этого года СБУ заявила, что Красовский на Украине заочно приговорен к 5 годам лишения свободы. Его обвиняли в якобы публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к геноциду. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
"Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора по вещанию российского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что в одном из свежих эфиров Красовский якобы "призвал топить и сжигать украинских детей". Против него заведено уголовное дело по статье "публичные призывы к геноциду". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Осенью 2022 года в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это заявил, что "топить таких надо было", бросать "в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Журналист попросил прощения за свои слова, отметив, что ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом".