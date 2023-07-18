https://ria.ru/20230718/krasovskiy-1884842481.html

СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского

СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского - РИА Новости, 18.07.2023

СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского

Служба безопасности Украины заявила во вторник в Telegram-канале, что завела еще одно уголовное дело против бывшего ведущего RT Антона Красовского. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:01

2023-07-18T13:01

2023-07-18T13:01

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник в Telegram-канале, что завела еще одно уголовное дело против бывшего ведущего RT Антона Красовского. Накануне санкции против Красовского ввела Великобритания. Журналист был включен в санкционный список ЕС еще в феврале 2022 года. В феврале этого года СБУ заявила, что Красовский на Украине заочно приговорен к 5 годам лишения свободы. Его обвиняли в якобы публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к геноциду. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. "Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора по вещанию российского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что в одном из свежих эфиров Красовский якобы "призвал топить и сжигать украинских детей". Против него заведено уголовное дело по статье "публичные призывы к геноциду". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Осенью 2022 года в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это заявил, что "топить таких надо было", бросать "в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Журналист попросил прощения за свои слова, отметив, что ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом".

https://ria.ru/20221026/krasovskiy-1826914035.html

https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, антон красовский, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр