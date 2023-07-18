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СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/krasovskiy-1884842481.html
СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского
СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского - РИА Новости, 18.07.2023
СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского
Служба безопасности Украины заявила во вторник в Telegram-канале, что завела еще одно уголовное дело против бывшего ведущего RT Антона Красовского. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:01
2023-07-18T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
антон красовский
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник в Telegram-канале, что завела еще одно уголовное дело против бывшего ведущего RT Антона Красовского. Накануне санкции против Красовского ввела Великобритания. Журналист был включен в санкционный список ЕС еще в феврале 2022 года. В феврале этого года СБУ заявила, что Красовский на Украине заочно приговорен к 5 годам лишения свободы. Его обвиняли в якобы публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к геноциду. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. "Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора по вещанию российского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что в одном из свежих эфиров Красовский якобы "призвал топить и сжигать украинских детей". Против него заведено уголовное дело по статье "публичные призывы к геноциду". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Осенью 2022 года в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это заявил, что "топить таких надо было", бросать "в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Журналист попросил прощения за свои слова, отметив, что ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом".
https://ria.ru/20221026/krasovskiy-1826914035.html
https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html
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в мире, украина, россия, антон красовский, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Антон Красовский, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского

СБУ заявила, что возбудила новое уголовное дело против бывшего журналиста RT Красовского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнтон Красовский
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Антон Красовский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник в Telegram-канале, что завела еще одно уголовное дело против бывшего ведущего RT Антона Красовского.
Накануне санкции против Красовского ввела Великобритания. Журналист был включен в санкционный список ЕС еще в феврале 2022 года.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Львова-Белова прокомментировала слова Красовского об украинских детях
26 октября 2022, 14:00
В феврале этого года СБУ заявила, что Красовский на Украине заочно приговорен к 5 годам лишения свободы. Его обвиняли в якобы публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к геноциду. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
"Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора по вещанию российского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что в одном из свежих эфиров Красовский якобы "призвал топить и сжигать украинских детей". Против него заведено уголовное дело по статье "публичные призывы к геноциду". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Осенью 2022 года в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это заявил, что "топить таких надо было", бросать "в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Журналист попросил прощения за свои слова, отметив, что ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом".
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
СБУ заочно обвинила блогера Шария в госизмене
6 июля, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАнтон КрасовскийСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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