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"Ак Барс" предложил иностранным заказчикам строить корабли вместе - РИА Новости, 18.07.2023
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03:20 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/korabli-1884768611.html
"Ак Барс" предложил иностранным заказчикам строить корабли вместе
"Ак Барс" предложил иностранным заказчикам строить корабли вместе - РИА Новости, 18.07.2023
"Ак Барс" предложил иностранным заказчикам строить корабли вместе
"Ак Барс" предложил потенциальным иностранным заказчикам совместно строить боевые корабли на их верфях с оснащением кораблей в том числе импортными... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T03:20
2023-07-18T03:20
безопасность
африка
кронштадт
россия
ренат мистахов
рособоронэкспорт
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. "Ак Барс" предложил потенциальным иностранным заказчикам совместно строить боевые корабли на их верфях с оснащением кораблей в том числе импортными комплектующими, сообщил во вторник РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации Ренат Мистахов. "Для возможности продвижения наших кораблей для силовых структур инозаказчиков проведена работа по возможности установки на кораблях оборудования и вооружения как российского, так и импортного происхождения. Совместно с "Рособоронэкспортом" направлены коммерческие предложения ряду стран на строительство и поставку кораблей, в том числе с учетом возможности совместного строительства кораблей на верфи инозаказчика", - сообщил Мистахов. Он утонил, что в рамках работы по продвижению кораблей "Ак Барса" руководство корпорации, в частности, провело переговоры с представителями инозаказчиков из семи стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки на Международном военно-морском салоне МВМС-2023, который проходил с 21 по 25 июня в Кронштадте. Мистахов добавил, что в ходе МВМС корпорация подписала ряд соглашений по сотрудничеству. Кроме того, специалисты "Ак Барса" провели переговоры по текущим вопросам и перспективным проектам с представителями Минобороны России, руководством Главкомата ВМФ и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
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безопасность, африка, кронштадт, россия, ренат мистахов, рособоронэкспорт, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Безопасность, Африка, Кронштадт, Россия, Ренат Мистахов, Рособоронэкспорт, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
"Ак Барс" предложил иностранным заказчикам строить корабли вместе

Глава "Ак Барс" предложил иностранным заказчикам строить корабли вместе на их верфях

© Фото : Судостроительный комплекс "Звезда" Судостроительный комплекс
Судостроительный комплекс - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Судостроительный комплекс "Звезда"
Судостроительный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. "Ак Барс" предложил потенциальным иностранным заказчикам совместно строить боевые корабли на их верфях с оснащением кораблей в том числе импортными комплектующими, сообщил во вторник РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации Ренат Мистахов.
«
"Для возможности продвижения наших кораблей для силовых структур инозаказчиков проведена работа по возможности установки на кораблях оборудования и вооружения как российского, так и импортного происхождения. Совместно с "Рособоронэкспортом" направлены коммерческие предложения ряду стран на строительство и поставку кораблей, в том числе с учетом возможности совместного строительства кораблей на верфи инозаказчика", - сообщил Мистахов.
Он утонил, что в рамках работы по продвижению кораблей "Ак Барса" руководство корпорации, в частности, провело переговоры с представителями инозаказчиков из семи стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки на Международном военно-морском салоне МВМС-2023, который проходил с 21 по 25 июня в Кронштадте.
Мистахов добавил, что в ходе МВМС корпорация подписала ряд соглашений по сотрудничеству. Кроме того, специалисты "Ак Барса" провели переговоры по текущим вопросам и перспективным проектам с представителями Минобороны России, руководством Главкомата ВМФ и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
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БезопасностьАфрикаКронштадтРоссияРенат МистаховРособоронэкспортФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
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