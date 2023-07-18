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Полянский раскрыл интересы Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 18.07.2023 (обновлено: 20:17 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/konflikt-1884938214.html
Полянский раскрыл интересы Запада в конфликте на Украине
Полянский раскрыл интересы Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Полянский раскрыл интересы Запада в конфликте на Украине
Запад заинтересован в стравливании россиян и украинцев, а также в максимальном ослаблении России, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:29
2023-07-18T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий полянский
нато
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Запад заинтересован в стравливании россиян и украинцев, а также в максимальном ослаблении России, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, объясняя интересы западных держав в конфликте на Украине. "В чем интересы Запада – понятно. Стравить два братских народа в духе классических колониальных традиций, попытаться максимально ослабить и обескровить Россию с тем, чтобы предотвратить ее возрождение как мировой державы или хотя бы отсрочить рождение нового многополярного мира", - сказал Полянский. "Избавиться от старого списанного оружия на Украине, испытать там по возможности новые его образцы, а также выбить деньги у налогоплательщиков на переоснащение собственных армий. А заодно и дать своим оружейным компаниям подзаработать – разумеется, не бескорыстно для высших эшелонов власти", - добавил он. В то же время Полянский задал риторический вопрос о том, входит ли в интересы Украины "оказаться разоренной, деиндустриализованной страной..., потерявшей большую часть трудоспособного населения в качестве трудовых мигрантов на Западе". Он также полюбопытствовал, заинтересована ли Украина в том, чтобы отравить плодородную почву поставляемыми Великобританией снарядами с обедненным ураном или США кассетными боеприпасами. Нужно ли Украине вырастить целое поколение в духе ненависти ко всему иностранному, оголтелого национализма и поклонения нацистским преступникам. Требуется ли Киеву предоставить своих граждан в качестве "подопытных кроликов" для американских биолабораторий на Украине."А ведь именно это наследие оставит после себя Зеленский, который был избран почти тремя четвертями избирателей в 2019 году благодаря лозунгам о защите русского языка и стремлении к мирному решению проблемы Донбасса", - подчеркнул он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий полянский, нато, оон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, НАТО, ООН, Владимир Путин
Полянский раскрыл интересы Запада в конфликте на Украине

Зампостпреда в ООН Полянский: Запад хочет стравить россиян и украинцев и ослабить Москву

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Запад заинтересован в стравливании россиян и украинцев, а также в максимальном ослаблении России, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, объясняя интересы западных держав в конфликте на Украине.
"В чем интересы Запада – понятно. Стравить два братских народа в духе классических колониальных традиций, попытаться максимально ослабить и обескровить Россию с тем, чтобы предотвратить ее возрождение как мировой державы или хотя бы отсрочить рождение нового многополярного мира", - сказал Полянский.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег
7 июля, 08:00
"Избавиться от старого списанного оружия на Украине, испытать там по возможности новые его образцы, а также выбить деньги у налогоплательщиков на переоснащение собственных армий. А заодно и дать своим оружейным компаниям подзаработать – разумеется, не бескорыстно для высших эшелонов власти", - добавил он.
В то же время Полянский задал риторический вопрос о том, входит ли в интересы Украины "оказаться разоренной, деиндустриализованной страной..., потерявшей большую часть трудоспособного населения в качестве трудовых мигрантов на Западе". Он также полюбопытствовал, заинтересована ли Украина в том, чтобы отравить плодородную почву поставляемыми Великобританией снарядами с обедненным ураном или США кассетными боеприпасами. Нужно ли Украине вырастить целое поколение в духе ненависти ко всему иностранному, оголтелого национализма и поклонения нацистским преступникам. Требуется ли Киеву предоставить своих граждан в качестве "подопытных кроликов" для американских биолабораторий на Украине.
"А ведь именно это наследие оставит после себя Зеленский, который был избран почти тремя четвертями избирателей в 2019 году благодаря лозунгам о защите русского языка и стремлении к мирному решению проблемы Донбасса", - подчеркнул он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В центре Киева - РИА Новости, 1920, 20.06.2017
Киев виляет Западом: секрет успеха
20 июня 2017, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПолянскийНАТОООНВладимир Путин
 
 
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