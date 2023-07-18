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Страны G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за споров по Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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17:49 18.07.2023 (обновлено: 18:38 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/konflikt-1884918412.html
Страны G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за споров по Украине
Страны G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за споров по Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Страны G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за споров по Украине
Министры финансов и управляющие центробанков стран G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за разногласий по Украине. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:49
2023-07-18T18:38
украина
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — РИА Новости. Министры финансов и управляющие центробанков стран G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за разногласий по Украине."Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками согласились с пунктами 1, 4 и пунктами с 6 по 26, а также с приложениями 1 и 2", — говорится в заявлении по итогам третьей встречи в рамках председательства Индии.Как следует из заявления, Китай счел встречу неподходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов. А Россия отмежевалась от статуса заявления как общего итогового документа из-за ссылок в пунктах 2, 3 и 5.В этих пунктах упоминается ситуация на Украине и ее влияние на мировую экономику — инфляцию, цепочки поставок, усиление энергетической и продовольственной нестабильности и повышение рисков для финансовой стабильности.В результате приняты итоговый документ и резюме председателя.Предыдущая встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран G20, прошедшая в феврале в Бангалоре, также закончилась без совместного заявления. Итоговый документ был принят без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.
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украина, большая двадцатка, центральный банк рф (цб рф), в мире
Украина, Большая двадцатка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
Страны G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за споров по Украине

Министры финансов G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за споров по Украине

© AFP 2023 / MANJUNATH KIRANФлаги стран — участниц встречи G20
Флаги стран — участниц встречи G20 - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / MANJUNATH KIRAN
Флаги стран — участниц встречи G20. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — РИА Новости. Министры финансов и управляющие центробанков стран G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за разногласий по Украине.
«
"Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками согласились с пунктами 1, 4 и пунктами с 6 по 26, а также с приложениями 1 и 2", — говорится в заявлении по итогам третьей встречи в рамках председательства Индии.
Как следует из заявления, Китай счел встречу неподходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов. А Россия отмежевалась от статуса заявления как общего итогового документа из-за ссылок в пунктах 2, 3 и 5.
В этих пунктах упоминается ситуация на Украине и ее влияние на мировую экономику — инфляцию, цепочки поставок, усиление энергетической и продовольственной нестабильности и повышение рисков для финансовой стабильности.
В результате приняты итоговый документ и резюме председателя.
Предыдущая встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран G20, прошедшая в феврале в Бангалоре, также закончилась без совместного заявления. Итоговый документ был принят без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.
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