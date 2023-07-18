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Колесо обозрения на ВДНХ приостановило работу из-за непогоды

Колесо обозрения на ВДНХ приостановило работу из-за непогоды - РИА Новости, 18.07.2023

Колесо обозрения на ВДНХ приостановило работу из-за непогоды

Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за непогоды, все гости были высажены в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:33

2023-07-18T15:33

2023-07-18T15:57

москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за непогоды, все гости были высажены в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона.Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра."Остановили работу из-за непогоды", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе подчеркнули, что "ситуация абсолютно штатная"."В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду работа аттракциона прекращается. Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно. Все гости высажены в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, добавив, что "Солнце Москвы" продолжит работу, как только погода улучшится.

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2023

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