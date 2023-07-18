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Колесо обозрения на ВДНХ приостановило работу из-за непогоды
Колесо обозрения на ВДНХ приостановило работу из-за непогоды - РИА Новости, 18.07.2023
Колесо обозрения на ВДНХ приостановило работу из-за непогоды
Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за непогоды, все гости были высажены в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:33
2023-07-18T15:33
2023-07-18T15:57
москва
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за непогоды, все гости были высажены в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона.Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра."Остановили работу из-за непогоды", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе подчеркнули, что "ситуация абсолютно штатная"."В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду работа аттракциона прекращается. Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно. Все гости высажены в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, добавив, что "Солнце Москвы" продолжит работу, как только погода улучшится.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Колесо обозрения на ВДНХ приостановило работу из-за непогоды
Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за ливня с грозой
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за непогоды, все гости были высажены в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона.
Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра.
"Остановили работу из-за непогоды", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что "ситуация абсолютно штатная".
"В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду работа аттракциона прекращается. Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно. Все гости высажены в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, добавив, что "Солнце Москвы" продолжит работу, как только погода улучшится.
Сильный ливень в Москве
В столице начался ливень с грозой.
1 из 10
Он сопровождается порывистым ветром.
2 из 10
Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.
3 из 10
Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
4 из 10
А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
5 из 10
Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
6 из 10
Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
7 из 10
Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.
8 из 10
Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.
9 из 10
Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.
10 из 10
В столице начался ливень с грозой.
1 из 10
Он сопровождается порывистым ветром.
2 из 10
Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.
3 из 10
Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
4 из 10
А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
5 из 10
Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
6 из 10
Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
7 из 10
Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.
8 из 10
Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.
9 из 10
Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.
10 из 10