https://ria.ru/20230718/kitay-1884857581.html

Киссинджер заявил, что США и КНР не могут позволить себе быть противниками

Киссинджер заявил, что США и КНР не могут позволить себе быть противниками - РИА Новости, 18.07.2023

Киссинджер заявил, что США и КНР не могут позволить себе быть противниками

История постоянно показывает, что ни США, ни Китай не могут позволить себе воспринимать друг друга как противников, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:00

2023-07-18T14:00

2023-07-18T14:00

в мире

китай

сша

генри киссинджер

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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. История постоянно показывает, что ни США, ни Китай не могут позволить себе воспринимать друг друга как противников, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу в Пекине. "В современном мире вызовы существуют вместе с возможностями, Китаю и США стоит устранить все недоразумения, мирно сосуществовать и избегать конфронтаций. История и практика постоянно показывают, что ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками", - сказал Киссинджер, слова которого приводит министерство обороны КНР. Киссинджер также отметил, что, если между двумя странами начнется война, то она не принесет никаких значимых результатов ни одной из сторон. "Обе стороны должны проявить мудрость, работать и развиваться вместе. Армии двух стран должны усилить взаимодействие, приложить все усилия, чтобы добиться положительных результатов для развития отношений между двумя странами и поддерживать мир и стабильность во всем мире", - сказал Киссинджер.

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

китай

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Кирилл Волков

в мире, китай, сша, генри киссинджер