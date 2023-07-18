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Киссинджер заявил, что США и КНР не могут позволить себе быть противниками
Киссинджер заявил, что США и КНР не могут позволить себе быть противниками - РИА Новости, 18.07.2023
Киссинджер заявил, что США и КНР не могут позволить себе быть противниками
История постоянно показывает, что ни США, ни Китай не могут позволить себе воспринимать друг друга как противников, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:00
2023-07-18T14:00
2023-07-18T14:00
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сша
генри киссинджер
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. История постоянно показывает, что ни США, ни Китай не могут позволить себе воспринимать друг друга как противников, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу в Пекине. "В современном мире вызовы существуют вместе с возможностями, Китаю и США стоит устранить все недоразумения, мирно сосуществовать и избегать конфронтаций. История и практика постоянно показывают, что ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками", - сказал Киссинджер, слова которого приводит министерство обороны КНР. Киссинджер также отметил, что, если между двумя странами начнется война, то она не принесет никаких значимых результатов ни одной из сторон. "Обе стороны должны проявить мудрость, работать и развиваться вместе. Армии двух стран должны усилить взаимодействие, приложить все усилия, чтобы добиться положительных результатов для развития отношений между двумя странами и поддерживать мир и стабильность во всем мире", - сказал Киссинджер.
https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, генри киссинджер
В мире, Китай, США, Генри Киссинджер
Киссинджер заявил, что США и КНР не могут позволить себе быть противниками
Киссинджер: США и Китай не могут себе позволить воспринимать друг друга как противников
ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. История постоянно показывает, что ни США, ни Китай не могут позволить себе воспринимать друг друга как противников, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу в Пекине.
"В современном мире вызовы существуют вместе с возможностями, Китаю и США стоит устранить все недоразумения, мирно сосуществовать и избегать конфронтаций. История и практика постоянно показывают, что ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками", - сказал Киссинджер, слова которого приводит министерство обороны КНР.
Киссинджер также отметил, что, если между двумя странами начнется война, то она не принесет никаких значимых результатов ни одной из сторон.
"Обе стороны должны проявить мудрость, работать и развиваться вместе. Армии двух стран должны усилить взаимодействие, приложить все усилия, чтобы добиться положительных результатов для развития отношений между двумя странами и поддерживать мир и стабильность во всем мире", - сказал Киссинджер.
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