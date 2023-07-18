https://ria.ru/20230718/kitay-1884712315.html

Китай должен спасти планету, убив свою экономику

Китай должен спасти планету, убив свою экономику - РИА Новости, 18.07.2023

Китай должен спасти планету, убив свою экономику

"Ну хорошо, но хотя бы сотрудничать с нами по климату вы согласитесь? Тут святое: планета ведь гибнет". Примерно так выглядит очередная попытка США загнать... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:01

аналитика

китай

сша

джон керри

ван и (политик)

евросоюз

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884716792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c278beb17f38cfb96cc370b0b6f736a.jpg

"Ну хорошо, но хотя бы сотрудничать с нами по климату вы согласитесь? Тут святое: планета ведь гибнет". Примерно так выглядит очередная попытка США загнать Китай силой или обманом в стойло "мира по-американски".Приехавший в Пекин Джон Керри, бывший госсекретарь, а ныне спецпредставитель президента США по климату, — уже третий в цепочке членов американской администрации, бомбящих этим летом китайцев своими идеями о том, как именно и на каких условиях построить разрядку китайско-американских отношений. До него были госсекретарь Блинкен и министр финансов Йеллен, побывавшие в Пекине, и снова Блинкен, который на минувшей неделе общался с главным дипломатом Ван И в Джакарте на мероприятиях АСЕАН.И во всех случаях об итогах этих встреч информация минимальная, потому что итогов немного. Это видно из публикаций китайских СМИ с общей мелодией: нет, ребята, вы пока не проявили настоящей искренности в выстраивании новых и правильных отношений. Вы все еще хотите восстановления прежних отношений — вот только мы не хотим. В ответ Керри (еще до поездки) нудил: да ведь климат — это "особый случай". Зря вы разорвали любой диалог с США на эти темы менее года назад, после обострения вокруг Тайваня. Климат — это же мировой кризис: вот у вас в Пекине жаркая погода, у нас тоже, не говоря обо всех остальных. Слушайтесь нас и вписывайтесь в наши программы.Но у Пекина свои программы. Здесь надо сказать, что официально китайское руководство не заявляет, что это более чем сомнительная идея — уничтожить на планете производства, включая и сельскохозяйственное, и ждать, что от этого климат изменится. Вместо того в Пекине говорят, что и сами, без всякого сотрудничества с США, "продвигают постепенный переход от двойного контроля над объемами и интенсивностью энергопотребления к двойному контролю над объемами и интенсивностью выброса углерода".За этой вызывающей уважение формулой стоит простая реальность — неспешная, но упорная модернизация производств в Китае, независимо от того, имеет это отношение к вечно меняющемуся климату или нет. Вдобавок еще десятилетия назад пекинское руководство решило, что не стоит заявлять, что "климатическая повестка" — это подлая афера глобальных масштабов и далеко не единственная. Вместо этого возобладала идея заработать на новых продуктах, которые без этой аферы имели слабый шанс на сбыт. Вот хотя бы на электромобилях или солнечных батареях. И Китай зарабатывает, отнимая, таким образом, у западных корпораций то, ради чего они и взбивают пену мировой истерики насчет необходимости исправления климата.Уже накануне приезда Керри было ясно, что он не заставит Китай подчиняться именно американским программам. В том числе не уговорит его отказаться от поддержки новых угольных электростанций в рамках глобальной программы "Пояс и путь" (кстати, в самих США и в Европе к углю, наоборот, возвращаются, но, разумеется, им можно, а Китаю — нет).Почему не пройдет этот номер: да потому, что Запад очень наглядно показал, что в "диалоге" по этому вопросу заботится не о климате, а об обуздании экономики глобального конкурента. Как, например, насчет солнечных батарей, производимых китайцами в своей стране и даже в соседних, — США обложили их тарифами на импорт. Как же так, если планета задыхается в климатическом кризисе, а тут давится главный игрок зеленой отрасли?Европейцы придумали нечто не менее интересное. Называется "механизм пограничной углеродной поправки" (CBAM). Общая идея такая: если в какой-то стране (Китае в данном случае) общий углеродный выброс в атмосферу, по подсчетам ЕС, больше европейской нормы, то продукты оттуда будут импортироваться с большой наценкой. Что имеет прямое отношение к китайскому экспорту стали, алюминия и цемента.Введение этого механизма растянуто до 2034 года, и интересно будет посмотреть, на что тогда будет похожа европейская экономика, и без того активно удушаемая зелеными якобы ради хорошего климата. Похоже, жизнь там будет еще дороже, рабочих мест меньше и так далее. Но так или иначе, Китай-то видит, что не за климат эти люди борются, а за что-то совсем другое — под прикрытием своих зеленых программ.Поэтому, повторим, каждый раз перед прибытием очередного американского гостя в Пекин ключевое слово китайских СМИ — это "искренность". Не занимайтесь болтовней, дорогие американцы, говорите с нами искренне, и диалог, а за ним и сотрудничество когда-нибудь наладятся: нам всем это нужно.

https://ria.ru/20230708/klimat-1882928020.html

https://ria.ru/20230505/kitay-1869837886.html

https://ria.ru/20230617/ugol-1878847655.html

https://ria.ru/20230627/nauka-1880055119.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, китай, сша, джон керри, ван и (политик), евросоюз, климат