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Под Калининградом появится гостиница в замке XIII века - РИА Новости, 18.07.2023
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Туризм
 
02:22 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/kaliningrad-1884626456.html
Под Калининградом появится гостиница в замке XIII века
Под Калининградом появится гостиница в замке XIII века - РИА Новости, 18.07.2023
Под Калининградом появится гостиница в замке XIII века
Музей, гостиницу и оранжерею предполагается создать в древнем замке Нойхаузен в городе Гурьевск Калининградской области, который вошел в региональную программу... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T02:22
2023-07-18T02:22
туризм
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калининград
гурьевск
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Музей, гостиницу и оранжерею предполагается создать в древнем замке Нойхаузен в городе Гурьевск Калининградской области, который вошел в региональную программу вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот, сообщила пресс-служба областного правительства. "Поддержку получает один из старейших объектов культурного наследия региона – замок Нойхаузен. Инвестор планирует обустроить здесь замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею", – говорится в сообщении. Как отмечают областные власти, в рамках приспособления замка под современное использования инвестор получит льготный заем на 352,5 миллиона рублей. Также калининградские власти предоставят заем в размере 61 миллиона рублей на восстановление Дома Наполеона в Правдинске. Предполагается, что французский император останавливался в этом здании в 1807 году после Фридландского сражения. Индивидуальный предприниматель намерен максимально сохранить исторический облик памятника и разместить в нём музей, кафе и апарт-отель. "Программа (вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот – ред.) работает эффективно, ее результаты не просто заметны. Преображенные исторические здания за счет создания на своих площадках различных сервисов, торговых объектов становятся дополнительным стимулом для развития территорий", – сказала министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова. Эта программа, разработанная в 2020 году по поручению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, помогает создавать точки притяжения для туристов и новые рабочие места для жителей региона на базе объектов, имеющих историческую ценность и туристическую привлекательность. На эти цели предприниматели получают беспроцентный заём на сумму до 500 миллионов рублей на срок до 15 лет. В настоящее время в программу включено 16 проектов.
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Калининградская область, Калининград, Гурьевск, Антон Алиханов, Отели
Под Калининградом появится гостиница в замке XIII века

Замок Нойхаузен XIII века под Калининградом переделают в музей и гостиницу

© Фото : Про Балтику/Светлана КравцоваЗамок Нойхаузен в Гурьевске
Замок Нойхаузен в Гурьевске - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Про Балтику/Светлана Кравцова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Музей, гостиницу и оранжерею предполагается создать в древнем замке Нойхаузен в городе Гурьевск Калининградской области, который вошел в региональную программу вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Поддержку получает один из старейших объектов культурного наследия региона – замок Нойхаузен. Инвестор планирует обустроить здесь замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею", – говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, в рамках приспособления замка под современное использования инвестор получит льготный заем на 352,5 миллиона рублей.
© Фото : Информационно-аналитический портал Калининграда/Тимофей КокоулинЗамок Нойхаузен в Гурьевске
Замок Нойхаузен в Гурьевске
Замок Нойхаузен в Гурьевске
© Фото : Информационно-аналитический портал Калининграда/Тимофей Кокоулин
1 из 3
© Фото : Про Балтику/Светлана КравцоваЗамок Нойхаузен
Кирха рядом с замком Нойхаузен в Гурьевске
Замок Нойхаузен
© Фото : Про Балтику/Светлана Кравцова
2 из 3
CC BY-SA 3.0 / Татьяна Обез /

Замок бишопа (Нойхаузен) Калиниградская область, Гурьевск

Замок бишопа (Нойхаузен)

Замок бишопа (Нойхаузен) Калиниградская область, Гурьевск

CC BY-SA 3.0 / Татьяна Обез /
3 из 3
Замок Нойхаузен в Гурьевске
© Фото : Информационно-аналитический портал Калининграда/Тимофей Кокоулин
1 из 3
Замок Нойхаузен
© Фото : Про Балтику/Светлана Кравцова
2 из 3

Замок бишопа (Нойхаузен) Калиниградская область, Гурьевск

CC BY-SA 3.0 / Татьяна Обез /
3 из 3
Также калининградские власти предоставят заем в размере 61 миллиона рублей на восстановление Дома Наполеона в Правдинске. Предполагается, что французский император останавливался в этом здании в 1807 году после Фридландского сражения. Индивидуальный предприниматель намерен максимально сохранить исторический облик памятника и разместить в нём музей, кафе и апарт-отель.
«
"Программа (вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот – ред.) работает эффективно, ее результаты не просто заметны. Преображенные исторические здания за счет создания на своих площадках различных сервисов, торговых объектов становятся дополнительным стимулом для развития территорий", – сказала министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.
Эта программа, разработанная в 2020 году по поручению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, помогает создавать точки притяжения для туристов и новые рабочие места для жителей региона на базе объектов, имеющих историческую ценность и туристическую привлекательность. На эти цели предприниматели получают беспроцентный заём на сумму до 500 миллионов рублей на срок до 15 лет. В настоящее время в программу включено 16 проектов.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКалининградская областьКалининградГурьевскАнтон АлихановОтели
 
 
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