https://ria.ru/20230718/kadry-1884937633.html
Медведев предложил обсудить привлечение кадров на предприятия ОПК
Медведев предложил обсудить привлечение кадров на предприятия ОПК - РИА Новости, 18.07.2023
Медведев предложил обсудить привлечение кадров на предприятия ОПК
Российские предприятия ОПК не всегда имеют кадры, чтобы выполнять полученные оборонные заказы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:27
2023-07-18T19:27
2023-07-18T19:43
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские предприятия ОПК не всегда имеют кадры, чтобы выполнять полученные оборонные заказы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии и предложил обсудить участникам совещания вопрос подготовки таких специалистов на базе средних технических образовательных учреждений.На мероприятии рассматривался вопрос финансового обеспечения реализации народной программы ЕР в 2024-2026. Медведев заявил, что в данном вопросе необходимо будет учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности вооруженных сил. "Есть отдельные направления, например, касающиеся привлечения кадров на оборонные предприятия", - сказал Медведев."Я регулярно такие совещания провожу на самых разных оборонных предприятиях. Да, они получили большие заказы и далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять. Потому что рост, что очень важно, конечно, для фронта, он в разы - по всем направлениям. Поэтому я предлагаю обсудить ход выполнения этого поручения, которое касалось материально-технической базы самих предприятий, поиска кадров для наших предприятий, включая подготовку кадров на базе средних технических образовательных учреждений. Потому что многие востребованные специальности сейчас готовятся на базе этих учреждений, и мы должны к этому подключиться более активно", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230711/opk-1883594754.html
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дмитрий медведев, единая россия, россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия
Медведев предложил обсудить привлечение кадров на предприятия ОПК
Медведев: у предприятий ОПК большие заказы, необходимо обсудить привлечение кадров
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские предприятия ОПК не всегда имеют кадры, чтобы выполнять полученные оборонные заказы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии и предложил обсудить участникам совещания вопрос подготовки таких специалистов на базе средних технических образовательных учреждений.
На мероприятии рассматривался вопрос финансового обеспечения реализации народной программы ЕР в 2024-2026. Медведев заявил, что в данном вопросе необходимо будет учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности вооруженных сил. "Есть отдельные направления, например, касающиеся привлечения кадров на оборонные предприятия", - сказал Медведев.
"Я регулярно такие совещания провожу на самых разных оборонных предприятиях. Да, они получили большие заказы и далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять. Потому что рост, что очень важно, конечно, для фронта, он в разы - по всем направлениям. Поэтому я предлагаю обсудить ход выполнения этого поручения, которое касалось материально-технической базы самих предприятий, поиска кадров для наших предприятий, включая подготовку кадров на базе средних технических образовательных учреждений. Потому что многие востребованные специальности сейчас готовятся на базе этих учреждений, и мы должны к этому подключиться более активно", - сказал Медведев.
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