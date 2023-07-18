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Нижегородцы могут проголосовать за подключение деревень к интернету - РИА Новости, 18.07.2023
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Нижегородская область
 
15:52 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/internet-1884886285.html
Нижегородцы могут проголосовать за подключение деревень к интернету
Нижегородцы могут проголосовать за подключение деревень к интернету - РИА Новости, 18.07.2023
Нижегородцы могут проголосовать за подключение деревень к интернету
Нижегородцы могут принять участие в стартовавшем голосовании за подключение к интернету в 2024 году малочисленных населенных пунктов – деревень и сел, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:52
2023-07-18T15:52
нижегородская область
интернет
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородцы могут принять участие в стартовавшем голосовании за подключение к интернету в 2024 году малочисленных населенных пунктов – деревень и сел, сообщает пресс-служба правительства региона. Голосование в онлайн-формате проходит на портале госуслуг до 13 августа, заявки по почте на адрес Минцифры РФ принимаются до 10 сентября 2023 года. Обеспечение связи организовано в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". "К июлю по итогам первых двух голосований в Нижегородской области к связи подключено более 50 населенных пунктов. Такой формат работы дает возможность обеспечить современную связь там, где в этом наиболее высокая потребность", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По итогу голосования 2023 года связь будет установлена еще в 31 населенном пункте Нижегородской области с численностью жителей от 100 до 500 человек. Проголосовать за выбор населенного пункта может любой гражданин РФ старше 18 лет, но только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Уточняется, что если при голосовании на портале у выбранного населенного пункта будет указан срок выполнения работ, значит, он уже вошел в число объектов, где проведут связь, по итогам голосования 2021-2022 годов. "Рейтинг населенных пунктов по числу проголосовавших жителей можно отслеживать в реальном времени на портале "Госуслуги". Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса не учитываются. Если заявление направлено "Почтой России" и содержит более одного населенного пункта, учтен будет только первый из них", - говорится в сообщении. Результаты голосования Минцифры России планирует опубликовать 18 декабря 2023 года. Всего в голосовании 2022 года приняли участие свыше 15 тысяч нижегородцев. По итогу в 59 населенных пунктах до конца этого года появится связь.
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интернет, глеб никитин
Нижегородская область, Интернет, Глеб Никитин

Нижегородцы могут проголосовать за подключение деревень к интернету

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородцы могут принять участие в стартовавшем голосовании за подключение к интернету в 2024 году малочисленных населенных пунктов – деревень и сел, сообщает пресс-служба правительства региона.
Голосование в онлайн-формате проходит на портале госуслуг до 13 августа, заявки по почте на адрес Минцифры РФ принимаются до 10 сентября 2023 года. Обеспечение связи организовано в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".
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"К июлю по итогам первых двух голосований в Нижегородской области к связи подключено более 50 населенных пунктов. Такой формат работы дает возможность обеспечить современную связь там, где в этом наиболее высокая потребность", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По итогу голосования 2023 года связь будет установлена еще в 31 населенном пункте Нижегородской области с численностью жителей от 100 до 500 человек. Проголосовать за выбор населенного пункта может любой гражданин РФ старше 18 лет, но только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Уточняется, что если при голосовании на портале у выбранного населенного пункта будет указан срок выполнения работ, значит, он уже вошел в число объектов, где проведут связь, по итогам голосования 2021-2022 годов.
«
"Рейтинг населенных пунктов по числу проголосовавших жителей можно отслеживать в реальном времени на портале "Госуслуги". Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса не учитываются. Если заявление направлено "Почтой России" и содержит более одного населенного пункта, учтен будет только первый из них", - говорится в сообщении.
Результаты голосования Минцифры России планирует опубликовать 18 декабря 2023 года.
Всего в голосовании 2022 года приняли участие свыше 15 тысяч нижегородцев. По итогу в 59 населенных пунктах до конца этого года появится связь.
 
Нижегородская областьИнтернетГлеб Никитин
 
 
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