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Суд признал включение блогера Губарева* в список иноагентов незаконным
Суд признал включение блогера Губарева* в список иноагентов незаконным - РИА Новости, 18.07.2023
Суд признал включение блогера Губарева* в список иноагентов незаконным
Советский районный суд Владивостока признал незаконным распоряжение Минюста РФ о включении блогера Даниила Губарева* в список иноагентов. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:16
2023-07-18T14:16
2023-07-18T14:16
приморский краевой суд
владивосток
министерство юстиции рф (минюст россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока признал незаконным распоряжение Минюста РФ о включении блогера Даниила Губарева* в список иноагентов. В марте министерство юстиции РФ сообщало, что включило в реестр иностранных агентов пять человек, в том числе Губарева*. Отмечалось, что тот распространял материалы, созданные иноагентами. По данным министерства, Губарев* проживает за границей. "Суд первой инстанции – Советский районный суд - принял такое решение. Решение суда не вступило в законную силу. Месяц с момента изготовления итогового решения на обжалование", - сообщил РИА Новости адвокат Губарева* Сергей Валиулин.Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева подтвердила РИА Новости информацию о решении районного суда. "В суде подтвердили данную информацию, она достоверна", - сказала она. Валиулин отметил, что Губарев* ведет один из местных Telegram-каналов. По словам адвоката, ранее Минюст посчитал, что на его подзащитного было оказано иностранное влияние, и он публиковал новости, связанные с политикой, "хотя политических новостей там не было".
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приморский краевой суд, владивосток, министерство юстиции рф (минюст россии)
Приморский краевой суд, Владивосток, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Суд признал включение блогера Губарева* в список иноагентов незаконным
Суд признал решение о включении блогера Даниила Губарева в список иноагентов незаконным
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока признал незаконным распоряжение Минюста РФ о включении блогера Даниила Губарева* в список иноагентов.
В марте министерство юстиции РФ сообщало, что включило в реестр иностранных агентов пять человек, в том числе Губарева*. Отмечалось, что тот распространял материалы, созданные иноагентами. По данным министерства, Губарев* проживает за границей.
«
"Суд первой инстанции – Советский районный суд - принял такое решение. Решение суда не вступило в законную силу. Месяц с момента изготовления итогового решения на обжалование", - сообщил РИА Новости адвокат Губарева* Сергей Валиулин.
Пресс-секретарь Приморского краевого суда
Елена Оленева подтвердила РИА Новости информацию о решении районного суда. "В суде подтвердили данную информацию, она достоверна", - сказала она.
Валиулин отметил, что Губарев* ведет один из местных Telegram-каналов. По словам адвоката, ранее Минюст посчитал, что на его подзащитного было оказано иностранное влияние, и он публиковал новости, связанные с политикой, "хотя политических новостей там не было".
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