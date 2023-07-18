Рейтинг@Mail.ru
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
16:14 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/ingushetiya-1884891732.html
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей
Около 150 фермеров в Ингушетии получили в 2023 году гранты на развитие своего дела на общую сумму более 115 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:14
2023-07-18T16:14
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/88/1501418805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fb57e7294dde9214048bc5869c03f8d4.jpg
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Около 150 фермеров в Ингушетии получили в 2023 году гранты на развитие своего дела на общую сумму более 115 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В рамках программы "Агростартап", реализуемой по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в нынешнем году мы смогли выделить гранты 95 начинающим фермерам на общую сумму более 50,7 миллиона рублей", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамеда Гагиева. Кроме того, по программе поддержки семейных ферм 51 человек получил гранты на общую сумму в размере 65,2 миллиона рублей. "Участники грантового конкурса получили суммы от 900 тысяч до 2 миллионов рублей", - добавил министр. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что гранты играют важную роль в стимулировании и улучшении качества продукции, внедрении новых технологий и повышении эффективности сельскохозяйственного производства. "Я хотел бы подчеркнуть, что поддержка фермеров не должна ограничиваться только финансовой помощью. Необходимо также предоставлять консультации, организовывать обучение. Важно создать благоприятную предпринимательскую среду, в которой фермеры могут успешно развиваться и достигать поставленных целей", - заметил глава региона.
https://ria.ru/20230503/ingushetiya-1869477835.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/88/1501418805_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3fb6253e79da39a30c8f13f86088ab2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей

Больше 115 миллионов рублей получили фермеры в Ингушетии на развитие своих проектов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Уборка урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Около 150 фермеров в Ингушетии получили в 2023 году гранты на развитие своего дела на общую сумму более 115 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"В рамках программы "Агростартап", реализуемой по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в нынешнем году мы смогли выделить гранты 95 начинающим фермерам на общую сумму более 50,7 миллиона рублей", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамеда Гагиева.
Кроме того, по программе поддержки семейных ферм 51 человек получил гранты на общую сумму в размере 65,2 миллиона рублей. "Участники грантового конкурса получили суммы от 900 тысяч до 2 миллионов рублей", - добавил министр.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что гранты играют важную роль в стимулировании и улучшении качества продукции, внедрении новых технологий и повышении эффективности сельскохозяйственного производства.
"Я хотел бы подчеркнуть, что поддержка фермеров не должна ограничиваться только финансовой помощью. Необходимо также предоставлять консультации, организовывать обучение. Важно создать благоприятную предпринимательскую среду, в которой фермеры могут успешно развиваться и достигать поставленных целей", - заметил глава региона.
Мемориальная арка Дружбы в Нальчике - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий
3 мая, 17:55
 
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала