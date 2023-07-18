https://ria.ru/20230718/ingushetiya-1884891732.html
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей
Около 150 фермеров в Ингушетии получили в 2023 году гранты на развитие своего дела на общую сумму более 115 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:14
2023-07-18T16:14
2023-07-18T16:14
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Около 150 фермеров в Ингушетии получили в 2023 году гранты на развитие своего дела на общую сумму более 115 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В рамках программы "Агростартап", реализуемой по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в нынешнем году мы смогли выделить гранты 95 начинающим фермерам на общую сумму более 50,7 миллиона рублей", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамеда Гагиева. Кроме того, по программе поддержки семейных ферм 51 человек получил гранты на общую сумму в размере 65,2 миллиона рублей. "Участники грантового конкурса получили суммы от 900 тысяч до 2 миллионов рублей", - добавил министр. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что гранты играют важную роль в стимулировании и улучшении качества продукции, внедрении новых технологий и повышении эффективности сельскохозяйственного производства. "Я хотел бы подчеркнуть, что поддержка фермеров не должна ограничиваться только финансовой помощью. Необходимо также предоставлять консультации, организовывать обучение. Важно создать благоприятную предпринимательскую среду, в которой фермеры могут успешно развиваться и достигать поставленных целей", - заметил глава региона.
https://ria.ru/20230503/ingushetiya-1869477835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Фермеры в Ингушетии получили гранты на сумму 115 миллионов рублей
Больше 115 миллионов рублей получили фермеры в Ингушетии на развитие своих проектов
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Около 150 фермеров в Ингушетии получили в 2023 году гранты на развитие своего дела на общую сумму более 115 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"В рамках программы "Агростартап", реализуемой по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в нынешнем году мы смогли выделить гранты 95 начинающим фермерам на общую сумму более 50,7 миллиона рублей", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамеда Гагиева.
Кроме того, по программе поддержки семейных ферм 51 человек получил гранты на общую сумму в размере 65,2 миллиона рублей. "Участники грантового конкурса получили суммы от 900 тысяч до 2 миллионов рублей", - добавил министр.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
отметил, что гранты играют важную роль в стимулировании и улучшении качества продукции, внедрении новых технологий и повышении эффективности сельскохозяйственного производства.
"Я хотел бы подчеркнуть, что поддержка фермеров не должна ограничиваться только финансовой помощью. Необходимо также предоставлять консультации, организовывать обучение. Важно создать благоприятную предпринимательскую среду, в которой фермеры могут успешно развиваться и достигать поставленных целей", - заметил глава региона.
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий