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Дома в Подмосковье проверили на готовность к зиме

Дома в Подмосковье проверили на готовность к зиме - РИА Новости, 18.07.2023

Дома в Подмосковье проверили на готовность к зиме

Госжилинспекция Подмосковья провела проверку более 19 тыс. домов на готовность к зиме. В результате управляющим компаниям поручили выполнить почти 30 тыс... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:10

2023-07-18T18:10

2023-07-18T18:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья провела проверку более 19 тыс. домов на готовность к зиме. В результате управляющим компаниям поручили выполнить почти 30 тыс. задач. Об этом сообщил телеканал "360".Одними из самых частных нарушений стали потопление и захламление приямков, неисправность дверей и повреждение креплений или использование газопровода в качестве опор для других устройств. На данный момент управляющие компании успели решить 24 тыс. заданий ГЖИ.Всего в ведомства направили 29,8 тыс. заданий по 12 тыс.домов. Чаще всего нарушения наблюдались в Люберцах, Одинцове, Истре, Мытищах и Серпухове. Закрыть все поручения удалось во Власихе, Зарайске, Котельниках, Восходе, Черноголовке и Молодежном.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье), госжилинспекция