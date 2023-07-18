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Дома в Подмосковье проверили на готовность к зиме
Дома в Подмосковье проверили на готовность к зиме - РИА Новости, 18.07.2023
Дома в Подмосковье проверили на готовность к зиме
Госжилинспекция Подмосковья провела проверку более 19 тыс. домов на готовность к зиме. В результате управляющим компаниям поручили выполнить почти 30 тыс... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:10
2023-07-18T18:10
2023-07-18T18:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья провела проверку более 19 тыс. домов на готовность к зиме. В результате управляющим компаниям поручили выполнить почти 30 тыс. задач. Об этом сообщил телеканал "360".Одними из самых частных нарушений стали потопление и захламление приямков, неисправность дверей и повреждение креплений или использование газопровода в качестве опор для других устройств. На данный момент управляющие компании успели решить 24 тыс. заданий ГЖИ.Всего в ведомства направили 29,8 тыс. заданий по 12 тыс.домов. Чаще всего нарушения наблюдались в Люберцах, Одинцове, Истре, Мытищах и Серпухове. Закрыть все поручения удалось во Власихе, Зарайске, Котельниках, Восходе, Черноголовке и Молодежном.
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Госжилинспекция Подмосковья провела проверку более 19 тыс. домов на готовность к зиме. В результате управляющим компаниям поручили выполнить почти 30 тыс. задач. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Одними из самых частных нарушений стали потопление и захламление приямков, неисправность дверей и повреждение креплений или использование газопровода в качестве опор для других устройств. На данный момент управляющие компании успели решить 24 тыс. заданий ГЖИ.
Всего в ведомства направили 29,8 тыс. заданий по 12 тыс.домов. Чаще всего нарушения наблюдались в Люберцах, Одинцове, Истре, Мытищах и Серпухове. Закрыть все поручения удалось во Власихе, Зарайске, Котельниках, Восходе, Черноголовке и Молодежном.