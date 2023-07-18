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Военного ВСУ, застрелившего мариупольца за говор, могут посадить на 17 лет - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/govor-1884819466.html
Военного ВСУ, застрелившего мариупольца за говор, могут посадить на 17 лет
Военного ВСУ, застрелившего мариупольца за говор, могут посадить на 17 лет - РИА Новости, 18.07.2023
Военного ВСУ, застрелившего мариупольца за говор, могут посадить на 17 лет
Прокурор запросил 17 лет лишения свободы украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за его говор, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:44
2023-07-18T11:44
специальная военная операция на украине
мариуполь
мирный
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Прокурор запросил 17 лет лишения свободы украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за его говор, передает корреспондент РИА Новости из Южного окружного военного суда. "Вина подсудимого полностью доказана... Ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, часть срока отбывать в тюрьме... Прошу признать Чередника виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет", - сказал прокурор в ходе прений сторон. Судья назначил дату следующего заседания на 10.00 мск 9 августа. Планируется, что в этот день обвиняемому будет предоставлено последнее слово. По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
https://ria.ru/20230717/sud-1884698517.html
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мариуполь, мирный, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Мирный, Следственный комитет России (СК РФ)
Военного ВСУ, застрелившего мариупольца за говор, могут посадить на 17 лет

Прокурор запросил 17 лет украинскому военному, застрелившему жителя Мариуполя за говор

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Прокурор запросил 17 лет лишения свободы украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за его говор, передает корреспондент РИА Новости из Южного окружного военного суда.
«
"Вина подсудимого полностью доказана... Ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, часть срока отбывать в тюрьме... Прошу признать Чередника виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет", - сказал прокурор в ходе прений сторон.
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Судья назначил дату следующего заседания на 10.00 мск 9 августа. Планируется, что в этот день обвиняемому будет предоставлено последнее слово.
По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольМирныйСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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