https://ria.ru/20230718/govor-1884819466.html

Военного ВСУ, застрелившего мариупольца за говор, могут посадить на 17 лет

Военного ВСУ, застрелившего мариупольца за говор, могут посадить на 17 лет - РИА Новости, 18.07.2023

Военного ВСУ, застрелившего мариупольца за говор, могут посадить на 17 лет

Прокурор запросил 17 лет лишения свободы украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за его говор, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:44

2023-07-18T11:44

2023-07-18T11:44

специальная военная операция на украине

мариуполь

мирный

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Прокурор запросил 17 лет лишения свободы украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за его говор, передает корреспондент РИА Новости из Южного окружного военного суда. "Вина подсудимого полностью доказана... Ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, часть срока отбывать в тюрьме... Прошу признать Чередника виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет", - сказал прокурор в ходе прений сторон. Судья назначил дату следующего заседания на 10.00 мск 9 августа. Планируется, что в этот день обвиняемому будет предоставлено последнее слово. По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

https://ria.ru/20230717/sud-1884698517.html

https://ria.ru/20230717/video-1884602000.html

мариуполь

мирный

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мариуполь, мирный, следственный комитет россии (ск рф)