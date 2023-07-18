https://ria.ru/20230718/google-1884883716.html
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 18.07.2023
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 20 июля рассмотрит очередной протокол за неудаление запрещённого контента в отношении компании Google,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:42
2023-07-18T15:42
2023-07-18T15:44
технологии
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 20 июля рассмотрит очередной протокол за неудаление запрещённого контента в отношении компании Google, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение административного протокола назначено на 20 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Подробности в суде сообщить отказались. Ранее этот же судья неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения, последний раз - в мае на 3 миллиона рублей за ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ.
https://ria.ru/20230706/sotsset-1882515990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
Технологии, Россия, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента
Роскомнадзор выписал новый протокол на Google за неудаление запрещенного в России контента