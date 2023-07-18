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На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 18.07.2023
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15:42 18.07.2023 (обновлено: 15:44 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/google-1884883716.html
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 18.07.2023
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 20 июля рассмотрит очередной протокол за неудаление запрещённого контента в отношении компании Google,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:42
2023-07-18T15:44
технологии
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 20 июля рассмотрит очередной протокол за неудаление запрещённого контента в отношении компании Google, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение административного протокола назначено на 20 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Подробности в суде сообщить отказались. Ранее этот же судья неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения, последний раз - в мае на 3 миллиона рублей за ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ.
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технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
Технологии, Россия, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента

Роскомнадзор выписал новый протокол на Google за неудаление запрещенного в России контента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 20 июля рассмотрит очередной протокол за неудаление запрещённого контента в отношении компании Google, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Рассмотрение административного протокола назначено на 20 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Подробности в суде сообщить отказались.
Ранее этот же судья неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения, последний раз - в мае на 3 миллиона рублей за ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ.
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