https://ria.ru/20230718/google-1884883716.html

На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента

На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 18.07.2023

На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 20 июля рассмотрит очередной протокол за неудаление запрещённого контента в отношении компании Google,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:42

2023-07-18T15:42

2023-07-18T15:44

технологии

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 20 июля рассмотрит очередной протокол за неудаление запрещённого контента в отношении компании Google, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение административного протокола назначено на 20 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Подробности в суде сообщить отказались. Ранее этот же судья неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения, последний раз - в мае на 3 миллиона рублей за ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ.

https://ria.ru/20230706/sotsset-1882515990.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube