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В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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03:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/front-1884769134.html
В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине
В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине
Великобритания вовлечена в конфликт на Украине через предприятия оборонной промышленности, где производят оружие для Киева, написали обозреватели Financial... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T03:55
2023-07-18T03:55
в мире
украина
великобритания
bae systems
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Великобритания вовлечена в конфликт на Украине через предприятия оборонной промышленности, где производят оружие для Киева, написали обозреватели Financial Times Сильвия Пфайфер, Лаура Питель и Патрисия Нильссон.&quot;Линия фронта военных действий Великобритании на Украине проходит на месте бывшего предприятия по производству шин Dunlop на северо-востоке Англии. Здесь, на заводе BAE Systems в Вашингтоне (британский город. — Прим. Ред.), рабочие изготавливают сотни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов&quot;, — заявили журналистки.В статье говорится, что Британия и другие европейские страны столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за помощи Киеву и необходимости собственного перевооружения."Я видел, как этот объект проходил через Афганистан и Ирак, а теперь и Украину. Предприятие загружено как никогда, и оно будет еще более загружено", — рассказал Ли Смертвейт, директор программы по боеприпасам в BAE Systems.В последнее время союзники Киева сообщают о дефиците снарядов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, даже в обороне ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, когда нужно было минимум 350 тысяч. Американские СМИ сообщали, что США способны производить всего до 24 тысяч таких боеприпасов в месяц. Похожая картина наблюдается и в европейских странах.
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в мире, украина, великобритания, bae systems, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, BAE Systems, Вооруженные силы Украины
В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине

FT: линия фронта военных действий Великобритании на Украине проходит на заводе BAE Systems

© AP Photo / Kin CheungОбучение украинских военных в Британии
Обучение украинских военных в Британии - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Обучение украинских военных в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Великобритания вовлечена в конфликт на Украине через предприятия оборонной промышленности, где производят оружие для Киева, написали обозреватели Financial Times Сильвия Пфайфер, Лаура Питель и Патрисия Нильссон.
«

"Линия фронта военных действий Великобритании на Украине проходит на месте бывшего предприятия по производству шин Dunlop на северо-востоке Англии. Здесь, на заводе BAE Systems в Вашингтоне (британский город. — Прим. Ред.), рабочие изготавливают сотни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", — заявили журналистки.

В статье говорится, что Британия и другие европейские страны столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за помощи Киеву и необходимости собственного перевооружения.
"Я видел, как этот объект проходил через Афганистан и Ирак, а теперь и Украину. Предприятие загружено как никогда, и оно будет еще более загружено", — рассказал Ли Смертвейт, директор программы по боеприпасам в BAE Systems.
В последнее время союзники Киева сообщают о дефиците снарядов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, даже в обороне ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, когда нужно было минимум 350 тысяч. Американские СМИ сообщали, что США способны производить всего до 24 тысяч таких боеприпасов в месяц. Похожая картина наблюдается и в европейских странах.
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В миреУкраинаВеликобританияBAE SystemsВооруженные силы Украины
 
 
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