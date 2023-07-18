https://ria.ru/20230718/front-1884769134.html

В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине

В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.07.2023

В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине

Великобритания вовлечена в конфликт на Украине через предприятия оборонной промышленности, где производят оружие для Киева, написали обозреватели Financial... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T03:55

2023-07-18T03:55

2023-07-18T03:55

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Великобритания вовлечена в конфликт на Украине через предприятия оборонной промышленности, где производят оружие для Киева, написали обозреватели Financial Times Сильвия Пфайфер, Лаура Питель и Патрисия Нильссон."Линия фронта военных действий Великобритании на Украине проходит на месте бывшего предприятия по производству шин Dunlop на северо-востоке Англии. Здесь, на заводе BAE Systems в Вашингтоне (британский город. — Прим. Ред.), рабочие изготавливают сотни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", — заявили журналистки.В статье говорится, что Британия и другие европейские страны столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за помощи Киеву и необходимости собственного перевооружения."Я видел, как этот объект проходил через Афганистан и Ирак, а теперь и Украину. Предприятие загружено как никогда, и оно будет еще более загружено", — рассказал Ли Смертвейт, директор программы по боеприпасам в BAE Systems.В последнее время союзники Киева сообщают о дефиците снарядов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, даже в обороне ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, когда нужно было минимум 350 тысяч. Американские СМИ сообщали, что США способны производить всего до 24 тысяч таких боеприпасов в месяц. Похожая картина наблюдается и в европейских странах.

https://ria.ru/20230715/velikobritaniya-1884397658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания, bae systems, вооруженные силы украины