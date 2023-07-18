В Британии раскрыли, где проходит ее "линия фронта" в конфликте на Украине
FT: линия фронта военных действий Великобритании на Украине проходит на заводе BAE Systems
© AP Photo / Kin CheungОбучение украинских военных в Британии
© AP Photo / Kin Cheung
Обучение украинских военных в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Великобритания вовлечена в конфликт на Украине через предприятия оборонной промышленности, где производят оружие для Киева, написали обозреватели Financial Times Сильвия Пфайфер, Лаура Питель и Патрисия Нильссон.
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"Линия фронта военных действий Великобритании на Украине проходит на месте бывшего предприятия по производству шин Dunlop на северо-востоке Англии. Здесь, на заводе BAE Systems в Вашингтоне (британский город. — Прим. Ред.), рабочие изготавливают сотни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", — заявили журналистки.
В статье говорится, что Британия и другие европейские страны столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за помощи Киеву и необходимости собственного перевооружения.
"Я видел, как этот объект проходил через Афганистан и Ирак, а теперь и Украину. Предприятие загружено как никогда, и оно будет еще более загружено", — рассказал Ли Смертвейт, директор программы по боеприпасам в BAE Systems.
В последнее время союзники Киева сообщают о дефиците снарядов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, даже в обороне ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, когда нужно было минимум 350 тысяч. Американские СМИ сообщали, что США способны производить всего до 24 тысяч таких боеприпасов в месяц. Похожая картина наблюдается и в европейских странах.