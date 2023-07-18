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В Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся фрагменты Storm Shadow
В Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся фрагменты Storm Shadow - РИА Новости, 18.07.2023
В Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся фрагменты Storm Shadow
Фрагменты обнаруженной в Бердянском районе неразорвавшейся ракеты Storm Shadow, в том числе её кумулятивной части, уничтожили в Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:02
2023-07-18T11:02
2023-07-18T11:02
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 17 июл - РИА Новости. Фрагменты обнаруженной в Бердянском районе неразорвавшейся ракеты Storm Shadow, в том числе её кумулятивной части, уничтожили в Запорожской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Правоохранительными органами Бердянска в ходе обследования района поражения ракеты Storm Shadow выявлены неразорвавшиеся компоненты смертоносного оружия. После обследования было принято решение об уничтожении обнаруженной кумулятивной части боеприпаса", - рассказали силовики. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая. Вскоре после этого Киев начал активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были произведены атаки Storm Shadow по Луганску. Утром 22 июня ВСУ нанесли удар этими ракетами по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинская атака по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области.
https://ria.ru/20230715/storm_shadow-1884320811.html
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вооруженные силы украины, франция, великобритания, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Франция, Великобритания, Запорожская область, Безопасность
В Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся фрагменты Storm Shadow
В Бердянском районе Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся фрагменты Storm Shadow