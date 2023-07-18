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ЕС хочет создать фонд для пополнения военных запасов Киева на четыре года - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/fond-1884962274.html
ЕС хочет создать фонд для пополнения военных запасов Киева на четыре года
ЕС хочет создать фонд для пополнения военных запасов Киева на четыре года - РИА Новости, 18.07.2023
ЕС хочет создать фонд для пополнения военных запасов Киева на четыре года
ЕС планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T23:38
2023-07-18T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов. "ЕС предложит... фонд для обеспечения ВСУ в течение следующих четырех лет на сумму 20 миллиардов евро", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в рамках проекта блок будет помогать странам покрыть расходы на военную помощь Киеву. Согласно газете, главы МИД государств ЕС обсудят план в ходе встречи 20 июля. По словам дипломатов, планируется к осени одобрить предложение. При этом, как отмечает издание, указанная сумма служит "потолком", гарантии того, что на помощь Киеву потратят 20 миллиардов евро, нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
ЕС хочет создать фонд для пополнения военных запасов Киева на четыре года

ЕС хочет создать фонд в 20 миллиардов евро для пополнения запасов ВСУ на четыре года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
"ЕС предложит... фонд для обеспечения ВСУ в течение следующих четырех лет на сумму 20 миллиардов евро", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в рамках проекта блок будет помогать странам покрыть расходы на военную помощь Киеву.
Согласно газете, главы МИД государств ЕС обсудят план в ходе встречи 20 июля. По словам дипломатов, планируется к осени одобрить предложение.
При этом, как отмечает издание, указанная сумма служит "потолком", гарантии того, что на помощь Киеву потратят 20 миллиардов евро, нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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