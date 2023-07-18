Рейтинг@Mail.ru
Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/flot-1884773068.html
Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР
Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР - РИА Новости, 18.07.2023
Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР
Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023",... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:07
2023-07-18T06:07
безопасность
владивосток
россия
тихоокеанский флот вмф россии
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768747702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09ec186743985f3ef32a8d71c27d5495.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Север/Взаимодействие-2023", которое пройдет в июле в акватории Японского моря", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, на учениях Россию представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков. Ранее из порта Циндао в район проведения учения вышли четыре боевых корабля и судно обеспечения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
https://ria.ru/20230714/flot-1884220289.html
владивосток
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768747702_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c21b833827f48fcedbca5d36212bd11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владивосток, россия, тихоокеанский флот вмф россии, китай
Безопасность, Владивосток, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Китай
Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР

Минобороны: корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДесантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне "Клерк" в Приморском крае
Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Клерк в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне "Клерк" в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в Минобороны РФ.
"Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Север/Взаимодействие-2023", которое пройдет в июле в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, на учениях Россию представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.
Ранее из порта Циндао в район проведения учения вышли четыре боевых корабля и судно обеспечения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Корвет Громкий - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Минобороны КНР заявили об укреплении связей с российским флотом
14 июля, 15:06
 
БезопасностьВладивостокРоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала