https://ria.ru/20230718/flot-1884773068.html

Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР

Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР - РИА Новости, 18.07.2023

Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР

Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023",... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:07

2023-07-18T06:07

2023-07-18T06:07

безопасность

владивосток

россия

тихоокеанский флот вмф россии

китай

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Север/Взаимодействие-2023", которое пройдет в июле в акватории Японского моря", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, на учениях Россию представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков. Ранее из порта Циндао в район проведения учения вышли четыре боевых корабля и судно обеспечения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

https://ria.ru/20230714/flot-1884220289.html

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безопасность, владивосток, россия, тихоокеанский флот вмф россии, китай