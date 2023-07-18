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В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки - РИА Новости, 18.07.2023
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Культура
 
18:37 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/festival-1884929434.html
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки - РИА Новости, 18.07.2023
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки
Ежегодный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 21 по 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Московский РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:37
2023-07-18T18:37
культура
москва
латинская америка
карибский бассейн
фестивали
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ежегодный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 21 по 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Московский центр международного сотрудничества". &quot;С 21 по 30 июля в Москве пройдет ежегодный фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Это яркое событие станет настоящим культурным праздником, привлекающим внимание москвичей и гостей столицы. Открытие Фестиваля состоится 21 июля в кинотеатре &quot;Художественный&quot;, – рассказали в пресс-службе.21 июля состоится открытие фестиваля кино стран региона. Кинопоказы пройдут с 22 по 30 июля в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Факел", "Москино Музейный". &quot;В программе Фестиваля 15 фильмов из 11 стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу. Зрители смогут познакомиться с современным игровым и документальным латиноамериканским кинематографом во всем его прекрасном многообразии&quot;, - рассказали в пресс-службе.22 и 23 июля центральной площадкой фестивальных мероприятий станет сад Эрмитаж, посетители смогут насладиться аутентичными стрит-фуд ресторанами, где будут представлены блюда, приготовленные по известным латиноамериканским рецептам, также посетителей ожидают музыкальные выступления.
https://ria.ru/20230714/festival-1884291233.html
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латинская америка
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москва, латинская америка, карибский бассейн, фестивали
Культура, Москва, Латинская Америка, Карибский бассейн, Фестивали
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки

В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна

© AP Photo / Silvia IzquierdoЖенщина на рынке в Рио-де-Жанейро
Женщина на рынке в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Silvia Izquierdo
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ежегодный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 21 по 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Московский центр международного сотрудничества".
«

"С 21 по 30 июля в Москве пройдет ежегодный фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Это яркое событие станет настоящим культурным праздником, привлекающим внимание москвичей и гостей столицы. Открытие Фестиваля состоится 21 июля в кинотеатре "Художественный", – рассказали в пресс-службе.

21 июля состоится открытие фестиваля кино стран региона. Кинопоказы пройдут с 22 по 30 июля в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Факел", "Москино Музейный".
«

"В программе Фестиваля 15 фильмов из 11 стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу. Зрители смогут познакомиться с современным игровым и документальным латиноамериканским кинематографом во всем его прекрасном многообразии", - рассказали в пресс-службе.

22 и 23 июля центральной площадкой фестивальных мероприятий станет сад Эрмитаж, посетители смогут насладиться аутентичными стрит-фуд ресторанами, где будут представлены блюда, приготовленные по известным латиноамериканским рецептам, также посетителей ожидают музыкальные выступления.
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КультураМоскваЛатинская АмерикаКарибский бассейнФестивали
 
 
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