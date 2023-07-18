https://ria.ru/20230718/festival-1884929434.html
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки - РИА Новости, 18.07.2023
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки
Ежегодный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 21 по 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Московский РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:37
2023-07-18T18:37
2023-07-18T18:37
культура
москва
латинская америка
карибский бассейн
фестивали
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ежегодный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 21 по 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Московский центр международного сотрудничества". "С 21 по 30 июля в Москве пройдет ежегодный фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Это яркое событие станет настоящим культурным праздником, привлекающим внимание москвичей и гостей столицы. Открытие Фестиваля состоится 21 июля в кинотеатре "Художественный", – рассказали в пресс-службе.21 июля состоится открытие фестиваля кино стран региона. Кинопоказы пройдут с 22 по 30 июля в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Факел", "Москино Музейный". "В программе Фестиваля 15 фильмов из 11 стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу. Зрители смогут познакомиться с современным игровым и документальным латиноамериканским кинематографом во всем его прекрасном многообразии", - рассказали в пресс-службе.22 и 23 июля центральной площадкой фестивальных мероприятий станет сад Эрмитаж, посетители смогут насладиться аутентичными стрит-фуд ресторанами, где будут представлены блюда, приготовленные по известным латиноамериканским рецептам, также посетителей ожидают музыкальные выступления.
https://ria.ru/20230714/festival-1884291233.html
москва
латинская америка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, латинская америка, карибский бассейн, фестивали
Культура, Москва, Латинская Америка, Карибский бассейн, Фестивали
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки
В Москве пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ежегодный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 21 по 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Московский центр международного сотрудничества".
«
"С 21 по 30 июля в Москве пройдет ежегодный фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Это яркое событие станет настоящим культурным праздником, привлекающим внимание москвичей и гостей столицы. Открытие Фестиваля состоится 21 июля в кинотеатре "Художественный", – рассказали в пресс-службе.
21 июля состоится открытие фестиваля кино стран региона. Кинопоказы пройдут с 22 по 30 июля в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Факел", "Москино Музейный".
«
"В программе Фестиваля 15 фильмов из 11 стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу. Зрители смогут познакомиться с современным игровым и документальным латиноамериканским кинематографом во всем его прекрасном многообразии", - рассказали в пресс-службе.
22 и 23 июля центральной площадкой фестивальных мероприятий станет сад Эрмитаж, посетители смогут насладиться аутентичными стрит-фуд ресторанами, где будут представлены блюда, приготовленные по известным латиноамериканским рецептам, также посетителей ожидают музыкальные выступления.
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