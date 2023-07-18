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Победа Армении и редкий выход Повалий: чем запомнился "Славянский базар" - РИА Новости, 18.07.2023
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Шоубиз
 
15:52 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/festival-1884803733.html
Победа Армении и редкий выход Повалий: чем запомнился "Славянский базар"
Победа Армении и редкий выход Повалий: чем запомнился "Славянский базар" - РИА Новости, 18.07.2023
Победа Армении и редкий выход Повалий: чем запомнился "Славянский базар"
В Витебске с 12 по 17 июля прошел международный конкурс эстрадной песни "Славянский базар". На сцене выступили российские и белорусские звезды. Зрителей также... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:52
2023-07-18T15:52
фото
шоубиз
витебск
армения
россия
таисия повалий
стас пьеха
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Витебске с 12 по 17 июля прошел международный конкурс эстрадной песни "Славянский базар". На сцене выступили российские и белорусские звезды. Зрителей также ждали новые артисты, которые поборолись за гран-при фестиваля. О том, как это было – в материале РИА Новости.
витебск
армения
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Фото, Шоубиз, Витебск, Армения, Россия, Таисия Повалий, Стас Пьеха, Анна Семенович, Знаменитости, Русское радио (радиостанция), Белоруссия
Победа Армении и редкий выход Повалий: чем запомнился "Славянский базар"

В Витебске завершился фестиваль "Славянский базар"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Витебске с 12 по 17 июля прошел международный конкурс эстрадной песни "Славянский базар". На сцене выступили российские и белорусские звезды. Зрителей также ждали новые артисты, которые поборолись за гран-при фестиваля. О том, как это было – в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Гран-при конкурса получила 28-летняя армянская певица Маша Мнджоян. Она одержала абсолютную победу по результатам голосования и стала обладательницей денежного приза в 20 тысяч долларов.

Исполнительница призналась, что гордится своим результатом.

"Очень рада, что привезу эту награду в Армению. Знаете, как будут радоваться моя семья и все", – прокомментировала Мнджоян.

XXXII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске-2023

Гран-при конкурса получила 28-летняя армянская певица Маша Мнджоян. Она одержала абсолютную победу по результатам голосования и стала обладательницей денежного приза в 20 тысяч долларов.

Исполнительница призналась, что гордится своим результатом.

"Очень рада, что привезу эту награду в Армению. Знаете, как будут радоваться моя семья и все", – прокомментировала Мнджоян.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Первое место и награду в 15 тысяч долларов присудили белорусскому музыканту Самиру Елчиеву. Он уступил конкурентке из Армении всего один балл.

По словам артиста, для него самым важным было достойно представить свою страну в конкурсе.

XXXII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске-2023

Первое место и награду в 15 тысяч долларов присудили белорусскому музыканту Самиру Елчиеву. Он уступил конкурентке из Армении всего один балл.

По словам артиста, для него самым важным было достойно представить свою страну в конкурсе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Второе место и приз в 10 тысяч долларов разделили россиянка Елизавета Слышкина и итальянка Agape.

Исполнительница из России также получила спецприз президента республики Беларусь "Славянская Надежда".

"С теплыми эмоциями и радостью в душе возвращаюсь на Родину! Спасибо, "Славянский базар"! Спасибо, зрители!" – отреагировала Слышкина.

XXXII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске-2023

Второе место и приз в 10 тысяч долларов разделили россиянка Елизавета Слышкина и итальянка Agape.

Исполнительница из России также получила спецприз президента республики Беларусь "Славянская Надежда".

"С теплыми эмоциями и радостью в душе возвращаюсь на Родину! Спасибо, "Славянский базар"! Спасибо, зрители!" – отреагировала Слышкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Куралай Мейрамбек из Казахстана разделила третье место и награду на сумму пять тысяч долларов с конкурсанткой Маликой Акимовой из Узбекистана.

Певица Куралай Мейрамбек выступает на XXXII Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске

Певица Куралай Мейрамбек из Казахстана разделила третье место и награду на сумму пять тысяч долларов с конкурсанткой Маликой Акимовой из Узбекистана.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Звезды российской и белорусской эстрады выступили на открытии и закрытии фестиваля.

Они поучаствовали в тематических шоу, а также дали сольные концерты. Как, например, Денис Клявер или Стас Пьеха.

Певец Денис Клявер во время выступления на концерте Звезды Русского Радио на сцене Летнего амфитеатра в рамках XXXII международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске

Звезды российской и белорусской эстрады выступили на открытии и закрытии фестиваля.

Они поучаствовали в тематических шоу, а также дали сольные концерты. Как, например, Денис Клявер или Стас Пьеха.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

С внуком Эдиты Пьехи прямо на концерте произошла неприятность.

Уходя со сцены, исполнитель оступился и чуть не упал, о чем рассказал на своей странице в соцсети.

"Моя нога запомнит сегодняшний день", – подписал ролик Пьеха.

Его поклонники обеспокоились состоянием артиста, но Пьеха всех успокоил, сказав, что ничего страшного не случилось.

XXXII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске-2023

С внуком Эдиты Пьехи прямо на концерте произошла неприятность.

Уходя со сцены, исполнитель оступился и чуть не упал, о чем рассказал на своей странице в соцсети.

"Моя нога запомнит сегодняшний день", – подписал ролик Пьеха.

Его поклонники обеспокоились состоянием артиста, но Пьеха всех успокоил, сказав, что ничего страшного не случилось.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Одним из самых громких событий стал концерт "Звезды Русского радио".

Шоу состоялось поздно вечером, но зрители заняли почти все места, чтобы послушать Анну Семенович, Ханну, Артема Качера, Руслана Алехно и многих других.

Зрители на концерте Звезды Русского Радио на сцене Летнего амфитеатра в рамках XXXII международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске

Одним из самых громких событий стал концерт "Звезды Русского радио".

Шоу состоялось поздно вечером, но зрители заняли почти все места, чтобы послушать Анну Семенович, Ханну, Артема Качера, Руслана Алехно и многих других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На торжественной церемонии закрытия появилась украинская певица Таисия Повалий, которая переехала в Россию после начала спецоперации.

Исполнительница долгое время не выходила в свет и на связь с поклонниками, поэтому ее выступление стало приятным сюрпризом для них.

XXXII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске-2023

На торжественной церемонии закрытия появилась украинская певица Таисия Повалий, которая переехала в Россию после начала спецоперации.

Исполнительница долгое время не выходила в свет и на связь с поклонниками, поэтому ее выступление стало приятным сюрпризом для них.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Помимо конкурсной программы на "Славянском фестивале" были представлены спектакли, выставки, ремесла. Также организаторы провели автомобильный заезд.

Певцы на сцене после окончания концерта на XXXII Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске

Помимо конкурсной программы на "Славянском фестивале" были представлены спектакли, выставки, ремесла. Также организаторы провели автомобильный заезд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.

Выступление артистов на концерте Союзное государство приглашает... XXXII международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.

Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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