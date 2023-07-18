Победа Армении и редкий выход Повалий: чем запомнился "Славянский базар"

В Витебске завершился фестиваль "Славянский базар"
Гран-при конкурса получила 28-летняя армянская певица Маша Мнджоян. Она одержала абсолютную победу по результатам голосования и стала обладательницей денежного приза в 20 тысяч долларов.
Исполнительница призналась, что гордится своим результатом.
"Очень рада, что привезу эту награду в Армению. Знаете, как будут радоваться моя семья и все", – прокомментировала Мнджоян.
Гран-при конкурса получила 28-летняя армянская певица Маша Мнджоян. Она одержала абсолютную победу по результатам голосования и стала обладательницей денежного приза в 20 тысяч долларов.
Исполнительница призналась, что гордится своим результатом.
"Очень рада, что привезу эту награду в Армению. Знаете, как будут радоваться моя семья и все", – прокомментировала Мнджоян.
Первое место и награду в 15 тысяч долларов присудили белорусскому музыканту Самиру Елчиеву. Он уступил конкурентке из Армении всего один балл.
По словам артиста, для него самым важным было достойно представить свою страну в конкурсе.
Первое место и награду в 15 тысяч долларов присудили белорусскому музыканту Самиру Елчиеву. Он уступил конкурентке из Армении всего один балл.
По словам артиста, для него самым важным было достойно представить свою страну в конкурсе.
Второе место и приз в 10 тысяч долларов разделили россиянка Елизавета Слышкина и итальянка Agape.
Исполнительница из России также получила спецприз президента республики Беларусь "Славянская Надежда".
"С теплыми эмоциями и радостью в душе возвращаюсь на Родину! Спасибо, "Славянский базар"! Спасибо, зрители!" – отреагировала Слышкина.
Второе место и приз в 10 тысяч долларов разделили россиянка Елизавета Слышкина и итальянка Agape.
Исполнительница из России также получила спецприз президента республики Беларусь "Славянская Надежда".
"С теплыми эмоциями и радостью в душе возвращаюсь на Родину! Спасибо, "Славянский базар"! Спасибо, зрители!" – отреагировала Слышкина.
Певица Куралай Мейрамбек из Казахстана разделила третье место и награду на сумму пять тысяч долларов с конкурсанткой Маликой Акимовой из Узбекистана.
Певица Куралай Мейрамбек из Казахстана разделила третье место и награду на сумму пять тысяч долларов с конкурсанткой Маликой Акимовой из Узбекистана.
Звезды российской и белорусской эстрады выступили на открытии и закрытии фестиваля.
Они поучаствовали в тематических шоу, а также дали сольные концерты. Как, например, Денис Клявер или Стас Пьеха.
Звезды российской и белорусской эстрады выступили на открытии и закрытии фестиваля.
Они поучаствовали в тематических шоу, а также дали сольные концерты. Как, например, Денис Клявер или Стас Пьеха.
С внуком Эдиты Пьехи прямо на концерте произошла неприятность.
Уходя со сцены, исполнитель оступился и чуть не упал, о чем рассказал на своей странице в соцсети.
"Моя нога запомнит сегодняшний день", – подписал ролик Пьеха.
Его поклонники обеспокоились состоянием артиста, но Пьеха всех успокоил, сказав, что ничего страшного не случилось.
С внуком Эдиты Пьехи прямо на концерте произошла неприятность.
Уходя со сцены, исполнитель оступился и чуть не упал, о чем рассказал на своей странице в соцсети.
"Моя нога запомнит сегодняшний день", – подписал ролик Пьеха.
Его поклонники обеспокоились состоянием артиста, но Пьеха всех успокоил, сказав, что ничего страшного не случилось.
Одним из самых громких событий стал концерт "Звезды Русского радио".
Шоу состоялось поздно вечером, но зрители заняли почти все места, чтобы послушать Анну Семенович, Ханну, Артема Качера, Руслана Алехно и многих других.
Одним из самых громких событий стал концерт "Звезды Русского радио".
Шоу состоялось поздно вечером, но зрители заняли почти все места, чтобы послушать Анну Семенович, Ханну, Артема Качера, Руслана Алехно и многих других.
На торжественной церемонии закрытия появилась украинская певица Таисия Повалий, которая переехала в Россию после начала спецоперации.
Исполнительница долгое время не выходила в свет и на связь с поклонниками, поэтому ее выступление стало приятным сюрпризом для них.
На торжественной церемонии закрытия появилась украинская певица Таисия Повалий, которая переехала в Россию после начала спецоперации.
Исполнительница долгое время не выходила в свет и на связь с поклонниками, поэтому ее выступление стало приятным сюрпризом для них.
Помимо конкурсной программы на "Славянском фестивале" были представлены спектакли, выставки, ремесла. Также организаторы провели автомобильный заезд.
Помимо конкурсной программы на "Славянском фестивале" были представлены спектакли, выставки, ремесла. Также организаторы провели автомобильный заезд.
Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.
Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.