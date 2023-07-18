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Еще несколько месяцев. Европу предупредили о надвигающейся катастрофе
Еще несколько месяцев. Европу предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 18.07.2023
Еще несколько месяцев. Европу предупредили о надвигающейся катастрофе
Европейский рынок природного газа может не успеть стабилизироваться к зиме, несмотря на практически заполненные хранилища, сообщается в отчете Международного... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:01
2023-07-18T15:01
2023-07-18T17:13
экономика
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Европейский рынок природного газа может не успеть стабилизироваться к зиме, несмотря на практически заполненные хранилища, сообщается в отчете Международного энергетического агентства."Несмотря на то что показатели рынка значительно улучшились с начала 2023 года, а Европейский союз уверенно движется к заполнению своих хранилищ на 95 процентов рабочей мощности, это еще не гарантия", — поясняется в документе.Расчеты агентства показывают, что холодная зима, а также прекращение поставок российского трубопроводного газа в Европейский союз могут легко привести к волатильности цен и потере рынком десяти миллиардов кубометров.Помимо этого, когда уровень запасов опускаются ниже 30 процентов, возможность отбора газа из хранилища резко сокращается из-за падения давления. Это спровоцирует резкое подорожание, а поставки окажутся нестабильными, резюмирует МЭА.
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экономика, международное энергетическое агентство, европа, в мире
Экономика, Международное энергетическое агентство, Европа, В мире
Еще несколько месяцев. Европу предупредили о надвигающейся катастрофе
МЭА: нынешние запасы газа могут не спасти Европу зимой
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Европейский рынок природного газа может не успеть стабилизироваться к зиме, несмотря на практически заполненные хранилища, сообщается в отчете Международного энергетического агентства
.
"Несмотря на то что показатели рынка значительно улучшились с начала 2023 года, а Европейский союз уверенно движется к заполнению своих хранилищ на 95 процентов рабочей мощности, это еще не гарантия", — поясняется в документе.
Расчеты агентства показывают, что холодная зима, а также прекращение поставок российского трубопроводного газа в Европейский союз могут легко привести к волатильности цен и потере рынком десяти миллиардов кубометров.
Помимо этого, когда уровень запасов опускаются ниже 30 процентов, возможность отбора газа из хранилища резко сокращается из-за падения давления. Это спровоцирует резкое подорожание, а поставки окажутся нестабильными, резюмирует МЭА.
В ЕС рассматривают возможность совместных закупок газа на постоянной основе